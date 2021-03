El Bisbal cau a casa contra el líder però s'assegura la permanència a EBA

El Sol Gironès Bisbal ha tornat a fer història. Després de pujar per primer cop en la seva història a la Lliga EBA el passat mes de juny, ahir es va assegurar la permanència a la quarta màxima categoria del bàsquet masculí. L'equip entrenat per Cesc Senpau s'hagués salvat matemàticament en cas de guanyar contra el Sant Antoni d'Eivissa, el líder del grup, però a partir del segon quart ja no va tenir opcions i va acabar perdent per 24 punts de diferència (61-85). Tot i així, la derrota del Mataró Parc, a casa, davant el filial del Joventut de Badalona fa que els bisbalencs s'hagin salvat.

Des del primer moment, el conjunt balear va deixar clar per què era el líder del grup i que és candidat a l'ascens a LEB Plata. Ja al primer quart, dominava per vuit punts (14-22) i liderats per un gran Jordi Grimau, que va acabar amb 32 punts i 8 rebots, van anar fent camí cap a la victòria.

Descomptant el 2-0 inicial, els bisbalencs sempre van anar per sota en el marcador. A més, quan els visitants van superar la barrera psicològica dels 10 punts de diferència, just començar el segon període (14-25), els locals ja no van saber retallar aquest desavanatatge. Tot el contrari, els eivissencs ja van obrir un forat de 20 punts en l'equador del segon quart (20-40) que ja deixava el partit molt costa amunt pels interessos dels gironins.

En la segona meitat, el més a prop que van estar els de Senpau va ser 14 punts (38-52), i el Sant Antoni s'agradava, amb Grimau i també amb el jove Toms Skuja, qui va acabar amb 19 punts. En el joc interior, Tautvidas Slezas va ser imperial en el rebot, capturant-ne tretze. Per la seva banda, en el conjunt local només Xavi Montalat, amb 18 punts, va mantenir viu l'equip.

No era el dia del Bisbal, que en cap moment va donar símptomes d'entrar dins el partit. En canvi, els eivissencs tindrien un màxim avantatge de 30 punts en l'equador de l'últim període (48-78), tot i que al final es relaxarien una mica i els bisbalencs acabarien retallant la diferència (61-85).