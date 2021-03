Un club de parapent per al Ripollès

Des de fa uns anys, aficionats al parapent aprofiten l'orografia de Sant Joan de les Abadesses per pujar les muntanyes de la Serra Cavallera a peu i descendir volant fins al municipi. La modalitat que practiquen s'anomena Hike & Fly, que es tradueix literalment per Camina i Vola. I és que a diferència del que passa als municipis catalans amb més afluència de pilots, com Àger o Berga, a Sant Joan no es pot arrencar el vol des del mateix punt on es deixa el cotxe i s'ha de caminar un tros abans no s'arriba a la zona de l'enlairament.

Amb l'auge d'afició, Xavier Sanfulgencio, Fredi Tuset i David Benito acaben de constituir al poble el club Vol Lliure Cavallera, el primer del Ripollès. Tots tres es van conèixer a Sant Joan després d'haver fet una aposta similar: deixar la ciutat per viure a prop de les muntanyes i poder gaudir sovint d'aquest esport.

La iniciativa de muntar l'entitat es va començar a gestar el 2019, quan la Generalitat de Catalunya va autoritzar per primera vegada la pràctica de parapent des de quatre punts estratègics de la Serra Cavallera (un al cim del Puig Estela i els altres tres a prop d'Ogassa) gràcies als tràmits d'aquests aficionats. «Com que és zona protegida, necessitàvem el permís per poder fer els enlairaments des d'aquí», explica Sanfulgencio, president del nou club.

El punt més alt des del que es pot saltar és el del Puig Estela, a 2.013 metres. Els pilots s'hi enfilen amb un equip mínim: parapent, arnès -que fa de seient-, casc i paracaigudes d'emergència. També acostumen a portar ràdio de comunicació, GPS i variòmetre. «Cada cop els equips pesen menys i és més fàcil practicar aquesta modalitat».

La zona habilitada per l'aterratge, ubicada al costat de l'alberg, és un camp amb mànegues de vent. «Igual que els avions, necessitem que el vent bufi de cara per aterrar», diu el president. Tot i aquests suports, Sanfulgencio reconeix que hi ha un element al poble que els és més útil per fer de guia: «L'estelada ens ajuda molt en l'aterratge». I és que les dimensions de la que hi ha a l'entrada del poble si es ve de Ripoll fan que sigui visible de lluny.

Des que es va habilitar l'àrea de vol, l'helicòpter ha hagut de fer un parell de rescats. «No és una zona fàcil per principiants perquè és molt tècnica», explica l'aficionat. I diu que per això no esperen que hi hagi un excés de pilots. Ni a la muntanya ni al club, que ja compta amb el suport d'una vintena de socis. «S'ha apuntat gent de diferents indrets de Catalunya». A la comarca calculen que hi ha una desena d'aficionats.