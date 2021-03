El Garatge Plana Girona empata contra el Voltregà

El Garatge Plana Girona va empatar en la seva visita a la pista el Voltregà (3-3) en un partit molt igualat i que s'hagués pogut decantar a favor de qualsevol dels dos conjunts. Tot i així, el porter gironí Jaume Llaverola va ser determinant aturant un penal quan faltaven 10 minuts pel final, amb el marcador que ja era d'empat a tres.

Es van avançar els locals al minut 5, però ràpidament David Gelmà va tornar a igualar el duel. Els de Ramon Benito i Marc Comalat s'avançarien a cinc minuts pel descans amb un gol de Joseph, tot i que el Voltregà tornaria a igualar el partit abans de marxar als vestidors. Just començar la represa, els barcelonins es posarien per davant i, finalment, Joseph posaria el definitiu 3-3 en el marcador en els tres minuts de la segona meitat. En els 22 minuts que quedaven el marcador ja no es mouria.