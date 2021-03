Gran final de primera fase

De tots els desenllaços de primera fase possibles, el Bàsquet Girona en va tenir el millor. El conjunt entrenat per Carles Marco va aconseguir una contundent i convincent victòria a la pista del Força Lleida (89-111) en un partit on va sortir tot rodó, sobretot en la segona meitat. Els gironins van encertar un total de 17 triples, de 30 intents, i van tenir cinc jugadors per sobre dels 10 punts. Aquesta va ser la principal diferència en el primer període, l'encert des del 6,75, que va ser determinat perquè el Bàsquet Girona pogués sumar aquesta important victòria i començar la fase de la permanència a dues victòries de la zona de descens i amb l'average guanyat amb el Múrcia i l'Osca, que començaran aquest segon tram de campionat amb 4 victòries. Per arrodonir la festa, Lamin Dibba i Adrià Moncanut van poder jugar els dos últims minuts de duel, amb aquest últim anotant l'última cistella del matx.

Un parcial d'1-12 en els tres últims minuts del segon període va començar a decantar el duel a favor del conjunt entrenat per Carles Marco, que va arribar al descans amb un avantatge de 10 punts (45-55). Una diferència que es va anar fent més gran en la represa i que va ser de màxim 32 punts (74-106), després d'un espectacular parcial de 15-30 en el tercer quart. Tot, també, gràcies a un bon encert des de la línia de tres punts. I és que els gironins van anotar 9 triples en els primers 20 minuts.

I això que el partit va ser força igualat durant els primers 17 minuts. Cap dels dos equips podia escapar-se en el marcador. A base de triples, els de Fontajau portaven la iniciativa amb avantatges que arribaven, com a molt, als cinc punts (11-16 o 27-32), mentre que els locals només van poder tenir una diferència màxima de tres punts a favor després que els àrbitres xiulessin una falta antiesportiva a Barral (39-36). Cinc punts consecutius de Sevillano feien que els locals poguessin escapar-se encara més (44-43). Va ser a partir d'aquí que els de Carles Marco van començar a decantar el partit a favor seu, gràcies a un parcial d'1-12 en els tres últims minuts abans d'arribar al descans (45-55).

Sàbat i Rozitis van continuar fent de les seves en l'inici del tercer període. El letó era un malson pels rivals en el joc interior, i el català seguia endollat des del triple. De fet, un triple seu, el quart de cinc intents, va posar el conjunt dirigit per Carles Marco 18 per sobre (53-71) en l'equador del tercer quart, cosa que va obligar l'entrenador local, Gustavo Aranzana, a demanar temps mort. Però la gran defensa visitant no va permetre en cap moment entrar al conjunt local, de nou, dins el partit, tampoc perquè no tenien el dia en atac. Al final del tercer quart, i amb dos triples més de Schaftenaar i una cistella de Sevillano, el partit ja estava pràcticament sentenciat (59-85). El Bàsquet Girona va ser una màquina de fer punts, 31 en el tercer període. Davant això els lleidatans no van poder fer res.

Festival anotador dels gironins que, tot i l'avantatge de 26 punts, no es van relaxar en l'últim període i van continuar molt encertats en atac. Quan faltaven tres minuts per al final, Jonsson anotava el 74-106 a passada de Barral, que ahir es va enfilar fins a les set assistències. Aquests 32 punts per sobre serien el màxim avantatge que tindria el conjunt gironí en el partit. I últims minuts per donar temps als joves, Dibba i Moncanut, i també perquè el Lleida, davant un Bàsquet Girona una mica més relaxat, pogués retallar fins als 22 la diferència final (89-111).

Pep Busquets va ser el màxim anotador dels gironins amb 19 punts, amb 4 de 6 en triples. Albert Sàbat va acabar amb 17 -4/5 en triples- i Davis Rozitis va destacar en el joc interior amb 16 punts i 7 rebots. Schaftenaar amb 14 i Logan amb 11 també van superar els 10 punts.