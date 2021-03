Hi haurà públic al derbi gironí

Després de molts de temps sense espectadors, aquest cap de setmana torna el públic a Segona B. D'acord amb la fase de desescalada anunciada pel Procicat, el derbi de Segona B entre l'Olot i el Llagostera serà a porta oberta seguint, això sí, les restriccions de capacitat de l'estadi Municipal i amb reserva prèvia. El club garrotxí ha anunciat que a partir de dimecres a les 10 del matí els socis interessats a assistir al partit podran fer les reserves de places a la botiga d'Integra o a través de l'APP oficial del club. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció i d'acord amb les limitacions d'aforaments marcades. El Municipal comptarà amb zones delimitades a les grades i es compliran totes les mesures de seguretat per garantir els protocolos logístics i sanitaris. El derbi arriba amb l'Olot condemnat a lluitar per la fase de permanència a la Segona Divisió RFEF i el Llagostera lluitant per ser a d'ascens a Primera RFEF i amb, encara alguna d'opció de fer-ho per pujar a Segona A.