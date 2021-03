Alfred Julbe: «L'Avenida és un equip molt ben entrenat»

Alfred Julbe no ha fet cap referència a les acusacions del tècnic del Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, en una entrevista que publica avui aquest diari, en les declaracions prèvies al partit de demà de quarts de final de l'Eurolliga, facilitades directament pel propi club. Íñiguez retreu a Julbe que en un temps mort digués a les seves jugadores que l'Avenida "no juga honest" i assegura que "com a persona deixa molt a desitjar".

En el tall facilitat per l'Uni, Julbe es limita a dir que el Perfumerías Avenida "és un equip molt ben entrenat, que fa les coses molt bé". Després recorda que "ha estat molt temps sense perdre i els dos cops que ha perdut, contra nosaltres a la Copa i amb el València a la lliga, ha estat molt a prop de guanyar i ha caigut a la pròrroga". Julbe considera que "és normal que ens trobem un rival ferit". El tècnic podrà comptar amb tothom per al primer partit dels quarts de demà a Salamanca (20.00), en una eliminatòria que es completarà també a Würzburg divendres (19.00).