Un clàssic que treu espurnes

És surrealista, coses de la FIBA, però sí, aquest vespre l'Spar Girona debuta als quarts de final de l'Eurolliga contra el Perfumerías Avenida fent de local... al pavelló de Würzburg, on hi podrà haver uns 800 seguidors de l'equip castellà. L'eliminatòria es manté inalterable, a doble partit, i passa qui tingui més punts a favor. Això sí, els dos partits es jugaran a la bombolla de Salamanca (que també acull el duel entre Galatasaray i Fenerbahçe, 17.00), i amb l'ambient més caldejat que mai després de les explosives declaracions de Roberto Íñiguez ahir en aquest mateix diari. Alfred Julbe no es va donar per al·ludit, almenys públicament, de les acusacions del preparador rival, que li retreia que hagués dit en un temps mort que l'Avenida no jugava «honest», i que es queixés que l'equip de Salamanca exagerava les faltes. En les declaracions que va facilitar ahir l'Uni, de to baix, es limitava a dir, qui sap si amb certa ironia, que l'Avenida era un equip «molt ben entrenat».

La victòria de l'Spar Girona a la Copa, que va eliminar l'equip castellà a semifinals i li va tallar una ratxa de 41 triomfs seguits, ha fet trontollar el Perfumerías. No va fallar a la Lliga contra l'Estudiantes, però dissabte passat va tornar a perdre a València. Hi ha nervis. I la pressió és tota per a l'equip castellà. Que per davant ens espera una eliminatòria calenta, que es resoldrà divendres (19 h), també ho acrediten les paraules de Laura Antoja, assistent d'Alfred Julbe. «Elles arribaran ferides de guerra, estaran rabioses, segur», va subratllar, tot alertant que si no es fan les coses igual de bé que a la Copa, sobretot en defensa, «ens esclafaran, no aniran a guanyar de 10 o de 15, ens voldran esmicolar». Antoja admet que haver trencat «la inèrcia que mai les podíem guanyar» ha revitalitzat l'equip gironí, i en la mateixa proproció ha sembrat dubtes en un Perfumerías Avenida que, fins fa un parell de setmanes, havia pogut amb tot.

En principi, a la pista, no hi ha baixes en cap dels dos equips, tot i que sí que diverses jugadores arrosseguen problemes físics, sobretot en el bàndol castellà. No cal dir que l'Avenida té una plantilla estratosfèrica, on sobresurt aquest any Katie Lou Samuelson, al costat de la veterana Silvia Domínguez o Hayes, i a més de Milic, Karlie Samuelson o Hof. A València en la semifinal de Copa, la direcció de Laia Palau i Chelsea Gray va ser bàsica per a l'Uni, així com les variants defensives que va introduir Julbe. La partida comença avui. Calenta, molt calenta. Amb un premi que seria històric: jugar la Final Four de l'Eurolliga.