El futbol torna amb força: mig miler de partits a Girona el cap de setmana

En (l'enyorada) antiga normalitat prèvia a la pandèmia a Girona, en un cap de setmana normal, s'hi podien arribar a disputar més de 500 partits de futbol entre totes les categories. La irrupció del coronavirus va frenar fa just un any la majoria de competicions que, a poc a poc, han anat recuperant certa normalitat. El futbol professional (Primera i Segona) i les categories depenents de la Federació Espanyola (Segona B i Tercera) mai no s'han aturat. Sí que ho va fer el futbol territorial, i el de base ja ni va començar a la tardor. El mes passat es va reprendre la Lliga de Primera Catalana i aquest cap de setmana ho faran la resta de categories regionals (excepte Segona Catalana), i moltes de les de formació.

El vicepresident de la Federació Catalana i delegat a Girona, Jordi Bonet, ha confirmat que entre dissabte i diumenge que ve a la demarcació es recuperarà amb força l'activitat futbolística, fins a arribar al mig miler de partits. A les competicions que ja estan en dansa s'hi afegiran de Tercera Catalana fins a juvenils, mentre que de cadet en avall també es disputaran molts dels duels programats (perquè els clubs s'han posat d'acord entre ells), tot i que des de la Federació s'havia optat per retardar aquestes categories una setmana més i donar més temps als equips per preparar-se.

«Torna el futbol, amb el gran bloc de base i amateur excepte la Segona Catalana, que tindrà una competició diferent, voluntària, sense ascensos ni descensos, i que començarà l'altre cap de setmana», deia Bonet. Avui s'acaba el termini per apuntar-s'hi i de moment ja ho han fet la meitat dels clubs gironins. Entre d'altres, hi haurà el Bosc de la Tosca, el Can Gibert, el Tossa i el Cassà. El campió tindrà la inscripció a Segona Catalana la temporada que ve de franc. A més jugarà amb els primers de Barcelona, Tarragona i Lleida i qui guanyi també tindrà els arbitratges pagats. El segon, un 50% abonat, i el tercer i el quart, un 25%. A Girona hi ha unes 15.000 llicències federatives i totes ja podran competir aquest cap de setmana. Segons Bonet, el número d'equips retirats en amateur i base és «molt escàs».