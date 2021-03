Granell segueix el camí de la Libertadores

La Copa Libertadores ja somriu a Àlex Granell. Després d'un debut amarg, tant a la màxima competició de clubs del continent com a la Lliga boliviana, l'excapità del Girona ha tastat de primera mà el gust de la victòria en un duel oficial amb el Bolívar. I no una qualsevol. Traient rèdit al factor de l'altura a La Paz, els de Natxo González van remuntar el partit d'anada contra el Monteviedo Wanderers amb una maneta per seguir vius al camí de la Libertadores i avançar cap a la tercera fase del campionat. Els bolivians s'enfrontaran al guanyador del Junior-Caracas.



El migcampista gironí va ser titular i va veure una targeta groga al minut 21. Abans, havia donat l'assistència al primer gol de Leo Ramos. Mentre que els autors dels cinc gols van ser Leo Ramos, amb un doblet, Bruno Miranda, Ábrego i el visitant Macaluso, que va fer-se un autogol.





?????????? ¡Goleada de @Bolivar_Oficial en La Paz!



????? Lo mejor del 5?-0? del equipo boliviano sobre @mwfc_oficial para alcanzar la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.@FutbolSantander #GloriaEterna pic.twitter.com/Q30BFE75Gq — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 17, 2021

La crònica

El Bolívar va eliminar ahir el Montevideo Wanderers després de marcar-li una golejada 5-0 en la qual va destacar el doblet que va aconseguir l'ariet argentí Leo Ramos i que va servir per a revertir el 0-1 de l'anada. En conseqüència, els bolivians es planten a la tercera fase de la Copa Libertadores.



L'Acadèmia de La Paz enfrontarà al guanyador de la clau entre el colombià Júnior i el veneçolà Caracas, en un duel en el qual el vencedor ingressarà a la fase de grups del torneig continental.



Els gols del conjunt dirigit per l'espanyol Natxo Gonzáles els van completar Bruno Miranda i Víctor Ábrego, a més d'un en pròpia de Damián Macaluso, amb la qual cosa l'equip bolivià va aconseguir un 5-1 en el marcador global.



El Bolívar va prendre la iniciativa i va aconseguir el primer gol en el minut 5 amb una anotació de l'argentí Ramos després d'una assistència del gironí Àlex Granell.



Després del primer gol, els locals van tenir algunes oportunitats malgastades com un parell de situacions d'u contra u davant el porter Silveira que va començar a erigir-se en figura del partit.



Abans del final del primer temps, l'àrbitre va expulsar a Hernández del Wanderers per una agressió a un jugador del Bolívar després d'un forcejament en el mig camp, que va condicionar la resta del partit.



El guió es va repetir a l'inici del segon temps quan novament Ramos va anotar de cap el seu segon gol. Al minut 57, el defensa Macaluso va anotar en pròpia porta en l'afany d'intentar rebutjar un centre del Bolívar que va deixar sense resposta al portera Silveira, mentre que la cinquena conquesta va ser de Ábrego en el temps afegit.



Fitxa tècnica:



5. Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Alberto Guitian (m.46, Luis Gutiérrez), Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Erwin Saavedra (m.89, Víctor Abrego), Leonel Justinià (m.89, Gabriel Villamil), Alejandro Granell, Hernán Rodríguez; Leonardo Ramos (m.74, Kevin Salvatierra) i Bruno Miranda (m.69, Armant Sadiku).

0. Montevideo Wanderers: Mauro Silveira; César Araujo (m.89, Lucas Couto), Paulo Lima (m.85, Sergio Blanco), Damián Macaluso, Darwin Torres; Ignacio Gonzáles (m.46, Diego Riolfo), Ricardo Pereira, Jonathan Barbosa (m.65, Santiago Martínez), Diego Hernández; Emiliano Coitiño (m.46, Mauro Méndez) i Renzo López.

Gols: 1-0, m.5: Leonardo Ramos. 2-0, m.25: Bruno Miranda. 3-0, m.52: Leonardo Ramos. 4-0, m.57: Damián Macaluso, en pròpia porta. 5-0, m.93, Víctor Ábrego.



Àrbitre: l'equatorià Guillermo Guerrero va expulsar a Hernández i va amonestar a Granell, López i Miranda.