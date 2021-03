Jaume Roures aporta 30 milions a l'aval de Joan Laporta

El guanyador de les eleccions del FC Barcelona, Joan Laporta, tornarà a ser investit president després d'haver-ho estat prèviament entre el 2003 i 2010, aquest dimecres al Camp Nou un cop els membres de la seva junta directiva han aconseguit reunir l'aval econòmic.

Segons ha avançat el diari 'Expansión', el cofundador de Mediapro, Jordi Roures, ha aportat 30 milions per a la junta de Laporta. Ho ha fet mitjantçant Orpheus, una de les seves empreses patrimonials.

Laporta i els seus companys de candidatura, que conformaran la Junta Directiva del FC Barcelona, ja tenen l'aval del 15 per cent de l'últim pressupost, un total de 124,6 milions d'euros, que han presentat davant LaLiga per poder prendre possessió del càrrec.

"Ha anat tot molt bé. Dimecres l'enviarem a LaLiga, falta l'últim tràmit. El que hi ha és alegria. L'alegria que volem que torni al Barça", ha reconegut Laporta, president electe, davant els mitjans quan ha sortit de la notaria dimarts a la matinada.

Laporta ha exhaurit el termini per aconseguir l'aval que ha de dipositar i aprovar LaLiga aquest dimecres. "No he patit, sabeu que sempre soc optimista. Hem sortit tard perquè l'ocasió ho mereixia", ha reconegut Laporta.

La presa de possessió presidencial està prevista aquest dimecres a la tarda a les 18.00 hores al Camp Nou, i uns 300 convidats assistiran a l'acte de l'Auditori 1899 on Laporta ja va fer el seu primer discurs presidencial.

La sortida de Jaume Giró de la candidatura havia obligat Laporta a buscar ajuda per completar l'aval --que ha trobat en l'empresa Audax Renovables, amb l'entrada del seu vicepresident Eduard Romeu a la junta blaugrana--

Giró havia de ser el vicepresident econòmic i líder d'aquesta àrea, clau en la situació actual de l'entitat. Ara, Romeu serà l'home fort de la parcel·la econòmica.