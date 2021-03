L'Spar Girona surt viu del primer partit a Salamanca (66-74)

L'Spar Girona haurà de remuntar divendres, de nou a Salamanca, vuit punts al Perfumerías Avenida si vol firmar la gesta històrica de plantar-se als quarts de final de l'Eurolliga. La primera batalla de quarts ha respost a les expectatives i l'Uni s'ha trobat a Wurzburg la duríssima batalla que preveia, amb un rival jugant al límit, i no fent cap mena de concessió. Les gironines han anat sempre a remolc, i al primer quart ja perdien 12-20. L'Avenida, empés per uns 800 espectadors, ha defensat al màxim en molts moments de la primera part pressionant a tota la pista la sortida de pilota de l'Uni. L'equip gironí ha tingut molts problemes ofensius i ha marxat al descans dotze avall (27-39).

A la represa el Perfumerías ha tingut grogui l'Spar Girona, arribant a dominar de 18 (28-46), amb un equip de Julbe que es mantenia amb un fil de vida gràcies a l'aportació de Reisingerova. Però poc a poc l'equip d'Alfred Julbe ha anat ajustant la defensa i ha pogut retallar diferències. S'ha tancat el tercer quart perdent de 14 (41-55), però es mantenia l'esperança.

En el darrer parcial l'Uni ha posat la por al cos de l'Avenida. "No fem tonteries", deia Roberto Íñiguez a les seves jugadores en un temps mort a 2:57 després que Vasic posés l'Spar Girona a sis (57-63). Samuelson ha fet un triple (57-66) però Gray ha mantingut l'equip gironí al partit (59-66). Un 2+1 de Milic, i una entrada de Cazorla després d'una pilota perduda de Vasic han disparat l'Avenida (61-72) de nou per sobre dels 10 punts a un minut del final. Ha aparegut aleshores Reisingerova, també amb un 2+1, per posar el 64-72, i tot seguit Vasic ha posat el 66-72. El tècnic de l'Avenida, amb 22 segons, ha demanat temps. Hof ha posat les castellanes vuit per sobre (66-74), i amb 4 segons l'equip gironí ha errat la jugada per retallar una mica el marge.

Les màximes anotadores per part de l'Spar Girona han estat Reisingerova (16), Vasic (10) i Labuckiene (10).