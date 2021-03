Laporta pren possessió amb un discurs emotiu i marcat per l'ambició

El nou president del FC Barcelona, ?Joan Laporta, va prendre ahir possessió del càrrec amb un discurs emotiu amb referències al fundador Joan Gamper o Johan Cruyff, amb missatges de suport a Ronald Koeman i també a Leo Messi i amb l'ambició de recuperar la «relació d'èxit» amb els títols i la Lliga de Campions.

«Només Déu sap el que ha costat arribar fins aquí», va dir tot recordant el seu amic, el desaparegut Johan Cruyff, en un discurs llarg i sense paper, dit de memòria i de cor, amb al·lusions directes a, entre d'altres, Leo Messi. «He vingut aquí per manar i prendre decisions. No ho podrem fer sols. Faré tot el possible perquè Leo es quedi. Leo, ja saps que t'estimo molt i que el Barça t'estima molt. Saps que si l'estadi estigués ple quan jugueu, no voldries marxar», va dir, tot dirigint-se al futbolista argentí, present a la tribuna del Camp Nou.

En aquest sentit, vol presentar-li un projecte que faci patxoca que recuperi l'essència de l'equip guanyador amb el qual va conviure Laporta en la seva primera etapa com a president, entre 2003 i 2010. «És fonamental que torni l'alegria per poder afrontar el que espero que sigui una etapa esplendorosa», va explicar. «Cal anar a buscar la Copa i la Lliga. Ens hem conjurat per guanyar títols. Ronald, saps que tens la confiança d'aquesta junta», va declarar per enviar així un altre missatge clau, en aquest cas, a l'actual entrenador del primer equip.

L'acte a la zona de la llotja presidencial de l'estadi i va començar amb una emotiva interpretació de la cançó de Lluís Llach Un núvol blanc a càrrec de Gemma Humet. Un homenatge als socis i sòcies que han patit les conseqüències de la pandèmia de coronavirus. Una presa de possessió, tot i les restriccions, multitudinària. No se la van perdre els 18 companys de la renovada junta, així com capitans i cos tècnic dels diferents equips del club, amb Ronald Koeman, Leo Messi, Gerard Piqué, Sarunas Jasikevicius o Lluís Cortés, entre d'altres.

L'aportació de Roures

L'empresari Jaume Roures, fundador de Mediapro, ha aportat 30 milions d'euros dels 124,6 de l'aval que va presentar la directiva de Laporta a La Lliga, segons explicava ahir Expansión. S'explica que avalarà aquesta quantitat a través d'Orpheus Media, una societat patrimonial que és de la seva propietat. D'aquesta manera, i juntament al voltant dels 35 milions que aporta l'empresa energètica Audax Renovables, qui introduïrà a la directiva Eduard Romeu, i els més de 50 milions en garanties patrimonials personals dels membres de la junta, s'ha arribat a la xifra necessària.