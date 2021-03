L'Uni manté encesa la flama

«No fem tonteries», demanava Roberto Íñiguez a les seves jugadores en un temps mort, desesperat, a 2.57 del final, després que Vasic posés l'Spar Girona a sis (57-63). El Perfumerías, una mica com en la semifinal de Copa, havia tingut el peu al coll de l'equip gironí però no ho havia aprofitat. El mateix Uni que havia arribat a perdre de 18 (28-46) va ser capaç de posar la por al cos, un cop més, al tècnic rival, que tot i tornar a portar al límit les seves jugadores es va haver de conformar amb un avantatge de vuit punts per al partit definitiu de demà (19 h). El seu amic Alfred Julbe ho tenia clar, als vestidors. Tal com havia anat la tarda, hi ha esperança. Sobretot perquè el Perfumerías Avenida va tornar a flaquejar físicament al final i després d'haver-se-li trencat el plat bonic dels 41 triomfs, un qualsevol moment li poden entrar els dubtes. I més si hi té l'Uni al davant.

Íñiguez ja s'havia encarregat d'escalfar el partit amb les seves dures crítiques a Alfred Julbe. L'Spar va ser rebut, com no, en un ambient molt hostil (uns 800 aficionats van poder entrar a Wurzburg) i mira que ahir feia de local. Gairebé sempre van anar per darrere les gironines, que sobretot a la primera part es van veure aclaparades per la defensa al límit, i una mica més, de l'Avenida. Pressió a tota la pista amb dues jugadores dificultant la sortida de pilota de l'Uni, i bon balanç defensiu de les altres tres. Si a tot això hi sumem el desencert, és fàcil explicar que al final del primer quart ja perdis de vuit (12-20) i que marxis al descans dotze avall (27-39). Cada cop que l'Spar semblava acostar-se, apareixia una de les germanes Samuelson, o Cazorla, o Milic (amb un parell de 2+1) per posar aigua al vi.

No era, no, de cap manera, l'escenari desitjat, però sí l'esperat. Allò que dimecres a la prèvia definia Laura Antoja, en un llenguatge bèlic, com que l'Avenida no aniria a guanyar de 10 o de 15 i que intentaria «esclafar» el conjunt gironí. El partit s'hi dirigia perillosament a aquest escenari al tercer quart, amb l'Uni igual de desencertat que a la primera part però sense saber ajustar la defensa. Va arribar a perdre de 18 (28-46) però fins aquí vam arribar. I si a la Copa les gironines van ser capaces de remuntar 12 punts al darrer quart, ahir encara hi havia partit. I eliminatòria. Agafades a Julia Reisingerova (16 punts) però també a Labuckiene (10), ni una tècnica a Julbe les va descentrar (es veu que els àrbitres no van veure com Íñiguez entrava contínuament a la pista, o es queixava tant o més que l'entrenador gironí). Es va entrar al darrer parcial 14 a sota (41-55), sí, tot i que les sensacions ja eren unes altres.

I es va acabar escoltant Íñiguez en el temps mort a menys de tres minuts del final. «No fem tonteries», suplicava a les seves jugadores. Vasic, que amb prou feines havia entrat al partit, posava l'Uni a sis (57-63), i més pressió que podia haver posat el conjunt de Girona si Samuelson no hagués fet un triple sobre la botzina (57-66) que Gray va retallar de dos (59-66). Un 2+1 de Milic, i una entrada de Cazorla després d'una pilota perduda de Vasic van disparar l'Avenida (61-72) de nou per sobre dels 10 punts a un minut del final. Que no podrien esclafar l'Uni ja estava clar. Va aparèixer aleshores Reisingerova, també amb un 2+1, per posar el 64-72, i tot seguit Vasic va fer el 66-72. El tècnic de l'Avenida, amb 22 segons, va demanar temps. Hof va posar les castellanes vuit per sobre (66-74), i amb 4 segons l'equip gironí va errar l'última jugada, amb una penetració impossible d'Eldebrink, per retallar una mica més la diferència.

Ara l'escenari és el que deia Laia Palau dijous a la plaça del Vi després de la festa de la Copa. «Al final només hem de guanyar un partit». Doncs mira, tenia raó. Si demà l'Uni s'imposa de nou o més punts a Wurzburg, que tornarà a bullir en contra, escriurà una altra fita històrica plantant-se a la Final Four de l'Eurolliga. Tot està per escriure, encara.

L'altre eliminatòria de quarts que es juga a Salamanca entre dos equips turcs la va començar dominant el Fenerbahçe, dirigit per Víctor Lapeña, davant del Galatasaray (74-91). Demà el desenllaç (16 h), abans de l'Avenida-Uni.