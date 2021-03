Olot i Llagostera, protagonistes d'un derbi amb molt en joc

La Segona B més atípica i estranya que es recorda, la que servirà per tancar una etapa històrica, és a punt d'escriure un punt i a part. L'anomenada primera fase, aquella que separarà els camins dels equips depenent dels seus mèrits i objectius, és a només un parell de jornades de ser història. El penúltim capítol l'afronten Olot i Llagostera amb necessitats i realitats ben diferents però amb un punt en comú. Es veuran les cares aquest diumenge a la Garrotxa i ho faran amb públic a les graderies, un escenari inimaginable aquests últims mesos degut a la pandèmia. L'objectiu d'uns i altres, sumar punts. Com més n'hi hagi al sarró, millor per afrontar el que vingui amb més garanties. L'Olot, per lligar la permanència i no perdre dues categories d'una tacada. El Llagostera, per intentar quedar el més amunt possible.

Les urgències, pels de casa. Cuer del grup 3A amb només 15 punts, a Olot tothom sap que tocarà jugar la fase de permanència amb dos possibles desenllaços: salvar els mobles i jugar l'any vinent a la Segona RFEF (quarta categoria) o mantenir-se a la part baixa sense poder revifar i caure fins a la Tercera RFEF (cinquena divisió), que seria baixar dos esglaons de cop. Tot esperant aquesta segona meitat del campionat, abaixar ara els braços seria un error perquè cada punt compta. En un format que encara desperta alguns interrogants i que fins i tot no es té massa clar des dels clubs implicats, s'ha establert que a la segona fase, sigui quina sigui, els equips s'hi ordenaran tenint en compte la seva mitjana de punts. Es justifica perquè a cada subgrup no hi ha el mateix nombre d'equips i, per tant, tampoc idèntic número de jornades. Ara mateix, l'Olot de Gabri Garcia també seria cuer en aquest grup per la permanència. Té una mitjana de 0,83 punts, el pitjor dels vuit equips que a dia d'avui participarien en aquesta fase. Per sobre, València Mestalla (0,88), Oriola (0,88), Atzeneta (1,06), Hospitalet (1,10) , Prat (1,11), Espanyol B (1,11) i Atlètic Llevant (1,12). Per tant, sumar diumenge i fer-ho en la darrera jornada és vital per als de la Garrotxa per intentar afrontar aquesta fase amb una mica més de marge de maniobra i no haver de remar tant a contracorrent.

I el Llagostera? També necessita sumar. Pel present i pel que li ve. Cinquè amb 26 punts i un marge considerable respecte al perill, és molt poc probable que repeteixi el destí de l'Olot. Difícil també que eixugui el marge amb la tercera plaça, que ara té a tres punts (més l'average) quan en queden sis en joc, pel que lluitar per l'ascens tampoc sembla gaire probable. Si res surt del guió, l'equip blaugrana acabarà classificat per a la fase de promoció a la nova Primera RFEF. Una categoria equivalent a l'actual Segona B però més professionalitzada i amb menys grups i equips. Ara mateix el seu coeficient és el millor de tots els equips que participarien en aquest grup. És d'1,44 punts, superant el Badalona (1,42), Hèrcules (1,41), Cornellà (1,39), Lleida Esportiu (1,39), Peña Deportiva (1,24) i La Nucia (1,18).

La resposta dels socis

El que farà especial el derbi d'aquest cap de setmana és que per fi, un any després, hi tornarà a haver el caliu dels aficionats. Per curar-se en salut, l'Olot decidia que l'aforament màxim per aquest partit serà de 550 espectadors i, si la cosa funciona, ampliar-lo més endavant. Ahir al matí va activar el termini de reserves, només obert als socis, i la resposta va ser massiva. En poques hores ja s'havien reservat més de la meitat de les localitats. Els indicadors són del tot positius, per la qual cosa sembla que diumenge s'arribarà al poc més de mig miler d'espectadors.