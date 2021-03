Difícil però no cap impossible

No ho negarem, és difícil, però per a res un impossible. L'Spar Girona necessita guanyar aquesta tarda el Perfumerías Avenida a Würzburg (19.00) per nou o més punts per remuntar els vuit de desavantatge (66-74) que porta del partit de dimecres en l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga. Plantar-se per primer cop a la Final Four requereix un partit perfecte. Però l'equip gironí ja ho ha fet més d'un cop això de guanyar a la pista del seu màxim rival, a Salamanca, per 9 o més punts. Ara només falta poder-ho repetir de nou, amb el dubte d'Elonu per culpa d'unes molèsties al genoll dret.

Dos exemples que podrien marcar el camí. 3 de novembre de 2019, lliga regular. Mendy (27) i Coulibaly (14) lideren l'exhibició de l'equip, que guanya per 55-68. Un resultat que avui valdria per fer història. Elonu, Palau i Araújo són les tres integrants de l'actual plantilla supervivents d'aquell triomf. Però n'hi ha més. 18 d'abril de 2015. Amb Roberto Íñiguez a la banqueta, en l'inici de la final, es fa el primer pas a Würzburg per celebrar la primera lliga de l'Uni a Fontajau per la Diada de Sant Jordi. 70-85, amb 20 punts de Kuktiene i 17 d'Ify Ibekwe. El 56-64 del 15 d'octubre de 2014 serviria per igualar el desavantatge.

Vist que al tercer quart, en el primer partit de l'eliminatòria, el Perfumerías Avenida va arribar a dominar de 18 (28-46), i que finalment només es va perdre de vuit, es pot donar per bo haver arribat amb vida al duel decisiu. Però com van fer bé de recalcar ahir el tècnic Alfred Julbe i la pivot Julia Reisingerova, caldrà millorar molt i acostar-se a aquella magnífica versió del darrer quart i la pròrroga de la Copa. L'Avenida va tornar a defensar al límit, però també és cert que se li va notar certa fatiga als últims minuts, quan va emergir la millor cara de l'equip gironí.

El duel entre l'Uni i l'Avenida ha sigut el més igualat de tots els de quarts de final. En l'altre eliminatòria disputada a Salamanca, entre el Galatasaray i el Fenerbahçe, que es resoldrà avui a partir de les 16 h també a Würzburg, l'equip de Víctor Lapeña té un avantatge de 17 punts (74-91). A Sopron hi ha en joc els altres dos partits. Les hongareses van dominar l'Asvel amb claredat (66-94, +28), mentre que el poderós Ekaterinburg, el principal favorit a guanyar el títol, tampoc va tenir gaires problemes contra el Dynamo de Kursk (67-80, +13).

L'aventura d'aquest vespre l'Spar Girona potser l'haurà d'afrontar sense Adaora Elonu, que segons Alfred Julbe és dubte per uns problemes al genoll dret. Ahir el tècnic va dir que estaven esperant els resultats de les proves per determinar quin era el seu estat i si podria estar a punt.