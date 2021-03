Julbe: «Hem de millorar en defensa, en rebot i en encert»

Alfred Julbe, advertint d'inici que no se'l prengués per conformista, va donar per bo al final del partit de dimecres el 66-74 i els vuit punts de diferència que l'Uni haurà de remuntar avui. Ahir, en les declaracions prèvies al segon partit de quarts facilitades pel club, el tècnic va admetre que el seu equip haurà de «millorar molt en molts aspectes del joc» per aspirar a l'objectiu: plantar-se a la Final Four de l'Eurolliga.

«No només es tracta de guanyar: cal guanyar per més de vuit punts de diferència, i cal millorar en defensa, en rebot, en la circulació de la pilota i, sobretot, en l'encert», va considerar el tècnic.

Julbe, en aquest sentit, va afegir que el seu equip haurà de jugar «un partit molt complet» per aconseguir capgirar els vuit punts de renda que ara té l'Avenida. Ara bé, com ja havia advertit dimecres, no ho veu cap «impossible».

Per la seva banda, Roberto Íñiguez ja va deixar clar dimecres al final del partit que de cara al segon duel «l'objectiu és guanyar, no pensar que tenim vuit punts de renda, perquè això afavoriria el Girona».