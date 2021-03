L'Spar Girona ho intenta fins el final però queda eliminat de l'Eurolliga (71-65)

L'Spar Girona ha quedat eliminat de l'Eurolliga després de perdre (71-65) el segon partit dels quarts de final contra el Perfumerías Avenida per 71-65. Les gironines havien de remuntar vuit punts i al segon quart, per moments, ha semblat que la gesta es podria fer (25-32, +7, després d'una cistella de Vasic), però a l'equip de Julbe li ha faltat continuïtat i ha combinat moments de brillantor amb d'altres on els nervis i la precipitació han traït a les jugadores, a banda de quedar finalment descentrades per l'arbitratge (Julbe ha rebut una tècnica a 7 segons pel final i ha marxat molt empipat). Al descans l'Uni guanyava de 2 (32-34).

Reisingerova, a l'inici del tercer quart, s'ha carregat molt ràpid amb dues faltes seguides, i amb quatre Julbe l'ha reservat a la banqueta. Els triples de l'Avenida han sigut determinants en aquest període per posar l'equip de Salamanca per davant, sobretot un de Hayes sobre la botzina de posessió (46-45) i un altre de Cazorla que posava les d'Íñiguez 4 a dalt (51-47). Labuckiene ha errat dos tirs lliures que podien haver dut el partit a l'inici de lúltim parcial empatat (54-52).

L'eliminatòria es decidia, per tant, en els darrers 10 minuts. Gray ha empatat a 54, però l'Uni no ha estat fi. L'Avenida, amb Hof imposant la seva llei en el joc interior, i Reisingerova eliminada molt aviat, ha pogut agafar una renda de cinc punts (65-60) que ja no ha desaprofitat. Una pilota robada per Hayes ha acabat sentenciant (67-62) a un minut del final. L'Avenida ha acabat guanyant 71-65.

Eldebrink (16) i Araújo (15) han sigut les màximes anotadores de l'equip gironí. L'Uni tanca la seva presència a l'Eurolliga en un any històric i diumenge jugarà a Zamora el penúltim partit de la fase regular de la lliga Femenina (12h). Dissabte de la setmana que ve tancarà el torneig domèstic rebent precisament l'Avenida a Fontajau (19h) amb públic, un duel previ als play-off pel títol.