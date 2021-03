Obrir-se camí com a entrenadora de bàsquet

Mireia Condom, entrenadora del Mini A del GEiEG Uni, amb 20 anys, és una de les cinc tècniques catalanes becades per la Federació per fer gratuïtament el curs de formació de nivell 1. La gironina va obtenir la cinquena millor puntuació de les gairebé mig centenar de candidatures (63,5), i juntament amb quatre joves entrenadores més (Sara Atencia, Laura Timoner, Clara Tapia i Maria Rubís) podrà avançar en la seva formació. És el que la pròpia Federació ha batejat com «una nova generació d'entrenadores que demana pas».

Condom, estudiant del grau d'Educació Primària, és una apassionada del bàsquet i tot i la seva joventut ja fa quatre anys que entrena. Va deixar de jugar quan era júnior de primer any per culpa de les lesions. Havia compartit generació i vestidor, al GEiEG, amb Júlia Soler, ara al primer equip de l'Spar Girona, i amb d'altres jugadores com Laia Moya, que aquesta temporada milita al GEiEG Uni, que ha assolit la permanència a la Lliga Femenina 2, o Aina Martín, que va deixar l'equip al maig passat i aquest curs està al Barakaldo.

«El bàsquet sempre m'ha agradat i no ho volia deixar, no ho podria fer, i per això quan vaig decidir deixar de jugar vaig apostar per la via d'entrenadora, perquè a més m'agrada molt la formació de les nenes», explica la jove gironina. En aquesta quarta temporada dirigeix el Mini A, que ha vist evolucionar perquè va començar amb el Premini. No es planteja, de moment, si es podria dedicar professionalment als entrenaments perquè ara també està centrada en els estudis. Sí que, en tot cas, vol aprofitar l'oportunitat per seguir formant-se. De fet, tenia la intenció de fer el curs més endavant.

«Espero que m'aporti nous coneixements per seguir aprenent i formant-me per poder disposar de més recursos per oferir als equips que vagi entrenant», explica l'entrenadora, que va començar la seva etapa a les banquetes fa quatre anys al GEiEG-UniGirona. «Crec que puc aportar experiència, nous coneixements, valors, motivació i fer cohesió d'equip», subratlla, convençuda de seguir progressant.