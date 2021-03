Reial Madrid-Liverpool als quarts de final de la Lliga de Campions

El Reial Madrid s'enfrontarà al Liverpool en els quarts de final de la Lliga de Campions, segons el sorteig que s'ha celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).

Els de Zinédine Zidane, que es van desfer de l'Atalanta als vuitens amb un 0-1 a Bèrgam i un 3-1 en la tornada a l'Alfredo Di Stéfano, es veuran les cares amb el conjunt de Jürgen Klopp, que van deixar fora de combat, malgrat el seu mal moment en la Premier League, al RB Leipzig (0-2 i 2-0).

Així, l'únic supervivent de LaLiga Santander en l'actual edició de màxim torneig continental -després de les eliminacions del FC Barcelona, Atlètic de Madrid i Sevilla FC- començarà l'eliminatòria a l'Alfredo Di Stéfano i la tancarà, una setmana després, a Alfield.

A més, la sort també ha decidit les eliminatòries Manchester City-Borussia Dortmund, Porto-Chelsea i Bayern Munic- Paris Saint-Germain. En cas que superin les eliminatòries, els de Zidane s'enfrontarien al guanyador de l'encreuament entre els portuguesos i els londinencs.

Els partits d'anada dels quarts de final es disputaran entre el 6 i el 7 d'abril, mentre que els de tornada es resoldran entre el 13 i el 14 del mateix mes. A més, els duels d'anada de semifinals es jugaran el 27 i el 28 d'abril i els de tornada, el 4 i el 5 de maig.

La final tindrà lloc el dissabte 29 de maig a l'Estadi Olímpic Atatürk d'Istanbul, seu de l'edició del passat any i que va ser substituïda per Lisboa a causa de les complicacions per la pandèmia de coronavirus.

