Punt de partida al «repte més complicat» del Bordils

Una gesta és el que necessita el Bordils per salvar-se. Ho sap el vestidor, començant pel seu entrenador, Pau Campos, però ningú llança la tovallola i l'equip afronta la fase per la permanència amb les il·lusions renovades malgrat un panorama complicat. Penúltim amb només 4 punts, avui rep el Trops Màlaga amb baixes importants: Arnau Palahí, Marc Prat, Joan Vilanova i Pol Rodera. «Tenim un repte molt complicat per davant. Hauríem de guanyar uns set partits. Tots els de casa i un parell a fora. Però no ens hem de plantejar això, sinó només guanyar-ne un, el proper. Som ferms candidats a baixar, però fins que no ens facin fora lluitarem al màxim», valora Campos. Admet al mateix temps que, per començar a guanyar el Màlaga no és el rival idoni: «És el millor de l'altre grup i voldrà finiquitar la salvació el més ràpid possible». En destaca l'argentí Agustín Vidal, el pivot Álvaro Armada i el porter Jorge Oliva. I parla del públic: «Si els haguéssim tingut abans, no hauríem viscut una situació tan complicada».