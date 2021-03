Romeu, Yuste i Fort, els vicepresidents de Laporta

La nova Junta Directiva del FC Barcelona es va reunir ahir per formalitzar els nous càrrecs i, a manca de la ratificació en una futura Assemblea de Compromissaris de la ratificació dels que no eren a la candidatura. Joan Laporta ja té assignades les tres vicepresidències. El seu amic i exdirectiu en la seva primera etapa Rafel Yuste serà el vicepresident primer del club i encarregat de l'àrea esportiva, càrrec que ja va ocupar entre 2008 i 2010. Per part seva, Elena Fort -única dona i sòcia més antiga de la junta serà la vicepresidenta encarregada de l'àrea institucional. I, segons va repetir en campanya Laporta, serà la ´presidenta de facto' . El tercer vicepresident, encarregat de l'àrea econòmica, serà Eduard Romeu. L'economista va entrar a la Junta Directiva en l'últim moment com a fruit de l'acord entre Laporta i Audax Renovables. També serà a l'equip de Laporta com a vocal, l'empresari Antoni Escudero, expresident del Girona FC i propietari del potent Grup Escudero de La Jonquera.

D'altra banda, el tresorer del club serà el llicenciat en medicina i cirurgia Ferran Olivé, mentre que el secretari de la Junta serà l'advocat Josep Cubells, que ja va ser directiu del club entre 2003 i 2010. La resta de membres de la junta són Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Alfons Castro, Juli Guiu, Jordi Llauradó, Josep Ignasi Macià, Aureli Mas, Xavier Puig, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Joan Soler. En l'aspecte esportiu Koeman i els jugadors van seguir preparant el duel de demà contra la R. Societat.