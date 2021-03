El Sarrià cau en el primer partit de la segona fase

El Sarrià ha començat la segona fase del campionat, la de descens, amb una derrota davant el Madrid (29-35), que començava aquest segon tram de competició amb quatre punts menys que els sarrianencs.

Ha estat un mal inici pel conjunt entrenat per Salva Puig, a qui els ha costat molt anotar i ja han vist com els visitants agafaven un avantatge ampli amb el 2-10. Els locals han eixugat la diferència abans d'arribar al descans (12-15), però han anat tot el partit a remolc i en la segona meitat no han pogut retallar mai la diferència de tres gols en contra.