El somni alimentat fins al final

Que era difícil, però no impossible, va quedar clar ahir un cop més. El Perfumerías Avenida es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga i ho va celebrar ja com si d'un títol es tractés, i l'Spar Girona va estar enganxat a l'eliminatòria fins al final, bé, potser fins a escassos segons, quan Hayes va anotar el 71-65 definitiu i Alfred Julbe va acabar rebent una intrascendent tècnica per protestar. Res de passar per sobre ni d'esclafar a les gironines, que van caure amb dignitat, tot i que també va quedar clar que els va faltar continuïtat. Amb Elonu tocada, i només vuit minuts en pista, i novament amb Reisingerova condicionada per les faltes (només va jugar 16 minuts), la missió encara es feia més complicada. I tot i així l'equip hi va estar.

L'Uni va demostrar creure en la remuntada. Calia guanyar de nou o més i al segon quart es va arribar a estar set amunt (25-32) després d'una cistella de Vasic. Van ser els millors moments de les gironines, que van saber-se refer d'un inici erràtic, on els errors no forçats s'acumulaven amb pilotes perdudes, faltes innecessàries i errors en tirs alliberats. L'Avenida havia arribat a dominar de 8 (23-15 després d'un triple de Rodríguez), Reisingerova i Eldebrink es van carregar aviat amb dues faltes, però aleshores va arribar un parcial de 0-14 (23-29) que va posar a Íñiguez la por al cos. Aquests bons minuts de l'Uni van deixar el rival més de cinc minuts sec, sense anotar. Potser aquí va ser on va fallar l'equip gironí, no va saber jugar amb la pressió, amb la necessitat, de les castellanes. Perquè el Perfumerías Avenida, a empentes i rodolons, es va refer per arribar al descans sense haver pres mal (32-34) tot i tenir clar que ho hauria de patir.

Els triples van marcar la diferència en el tercer acte, quan l'equip d'Íñiguez va fer un pas endavant. Reisingerova va fer en molt poc temps la tercera i la quarta faltes i se'n va anar per estona a la banqueta. Sense ella, Hof va ser encara més dominant. I a més s'hi va sumar l'encert des de l'exterior. Un triple sobre la botzina de Hayes posava el Perfumerías per davant (46-45), i ja no va deixar-se tornar a passar. Aquest tir va ser clau, però també un altre de Cazorla (51-47), i un novament de Hayes (54-49), que Eldebrink va minimitzar també de tres (54-52). Labuckiene, de nou amb responsabilitat davant les faltes de Reisingerova, va tornar a complir. Les opcions seguien estan vives. S'entrava al darrer parcial dos avall (54-52) i amb tot per decidir. Tot i que en la primera acció Gray va empatar el partit (54-54), i malgrat que es va intentar fins al final, en aquests darrers 10 minuts va faltar continuïtat. O com deia Julbe al final, potser una rotació més àmplia, afeblida ahir amb els problemes físics d'Elonu.

L'Avenida ha tornat a tenir un avantatge de cinc (61-56) i tots els intents de l'Uni de capgirar el marcador han sigut en va. Feia pinta que el partit, que estava en un mocador, potser es podria guanyar, però els minuts ja jugaven en contra de l'equip gironí, obligat a remuntar vuit punts. L'Avenida, en aquest escenari, es va sentir molt còmode. L'Spar, no tant. Un triple de Vasic, que ahir va tornar a aparèixer de manera molt intermitent, posava el 67-65 i deixava encara el duel per decidir. Però al final, i malgrat que Íñiguez ha repetit molts cops que el Girona està carregat d'experiència, qui va saber jugar millor va ser l'Avenida. Van tornar els atacs errats de l'Uni, les rivals van fer alguns punts més, i vas acabar perdent de sis (71-65), amb una intrascendent tècnica a Alfred Julbe per protestar a set segons pel final. L'equip de Salamanca serà a la fase final pel títol amb l'Ekaterimburg, el Fenerbahce, i el Sopron hongarès, que serà el seu rival a les semifinals.

L'Uni, mentretant, diu adeu amb el cap ben alt a l'Eurolliga saben que la temporada que ve hi torna a tenir plaça reservada per haver guanyat la Copa. S'ha fet història arribant a quarts de final, o el que és el mateix, situant-se entre els vuit millors equips del continent. I la vida continua. Demà a Zamora. Dissabte que ve a Fontajau contra l'Avenida. I a l'abril en els play-off.