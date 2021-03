Un derbi gironí per marcar el destí de l'Olot i el Llagostera

Dos partits per acabar la fase regular de la Lliga. Per tant, dues finals. I sobretot moltes coses en joc. Qui encara té tot pendent per resoldre's són els dos conjunts gironins de Segona B. Olot i Llagostera, que es veuen avui (17.00 h.) les cares a terres garrotxines, breguen per diferents objectius. Els olotins, que veuran un Municipal amb afició limitada després de relaxar-se algunes restriccions per la pandèmia, saben que jugaran tant sí com no la fase per no baixar a Tercera i jugar a la nova 2a RFEF. No obstant això, els homes de Gabri Garcia necessiten sumar tants punts com els sigui possible per encarar la segona part del curs amb els màxims possibles. «És un partit vital pel present i el futur de l'equip i per tenir coses on agafar-nos. És un derbi que arriba en el millor moment pel que significa i pel que ens pot aportar a nivell de confiança. És un partit especial», comentava a la prèvia un Gabri Garcia que només ha aconseguit una victòria -contra l'Andorra per 3-0- després de remplaçar Raúl Garrido i que la setmana passada va caure contra el Lleida per la mínima (2-1).

En un altre estat de forma arriba el Llagostera al derbi. Virtualment tenen assegurada la participació a la fase per disputar la temporada vinent la Segona RFEF o la Primera RFEF -li treuen cinc punts a l'Hospitalet. A més, els blaugranes podrien classificar-se per la promoció d'ascens a la Lliga Smartbank ja que només tenen tres punts menys que l'Andorra, qui és tercer i marcar el llindar d'aquestes posicions, a falta de dues jornades. «Afrontem aquest partit molt il·lusionats. Sabem que per a l'afició el fet de ser un derbi és estimulant però ?arriba un moment en el qual ?t'estàs jugant tant, com aquest, que tant pels jugadors com pel cos tècnic el rival és indiferent, ja que tots són igual de complicats», deia un Oriol Alsina que té les ?baixes de Viale, Monreal, David Garcia, Duba, Aleix Roig, ?Magallán i Youssef. Eloi Amagat i Pedro seran les absències de l'Olot.