Festival anotador de l'Uni a Zamora (71-109)

L'Spar Girona ha guanyat de forma contundent a la pista del Quesos el Pastor (71-109), superant per primera vegada en la seva història la barrera dels 100 punts en la Lliga Femenina en un festival anotador del conjunt gironí, que ha estat una màquina de fer triples, un total de 20.

Partit plàcid per l'Uni que ha anat per feina des del principi, i ja en els tres primers minuts domianva per 12 punts (4-16). Una diferència que era de 25 punts al final dels 10 primers minuts (13-38) que deixaven el partit molt encarrilat.

I així ha estat. Les visitants no han donat opcions en cap moment a unes castellanes que arribaven en quadre al partit, amb només cinc jugadores del primer equip i dues júniors. Les d'Alfred Julbe, que ha donat descans a Vasic i Elonu, han anat ampliant l'avantatge fins a tenir-ne un màxim de 46 (34-80) en el tercer quart.

Paola Ferrari amb 25 punts i set triples ha estat la màxima anotadora del partit. També han superat la barrera dels 10 punts Frida Eldebrink (22), Araújo (16), Reisingerova (15), Labuckiene (13) i Júlia Soler (10). Totes les jugadores que han jugat algun minut, menys Laia Palau que ha fet sis assistències, han aconseguit anotar i, a més, totes elles ho han fet almenys un cop des del 6'75, fins i tot les jugadores interiors, Reisingerova i Labuckiene.