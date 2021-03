Un parcial de 17-6 al final dona el triomf al GEiEG Uni en el comiat del Lluís Bachs

Un bon últim quart va donar ahir al GEiEG Uni una nova victòria a la Lliga Femenina 2 en el darrer partit de la temporada al Lluís Bachs, que ahir va poder rebre aficionats. El parcial en els últims 10 minuts, de 25-16, va ser determinant per assegurar un triomf que semblava que acabaria marxant cap a terres aragoneses. Jodar va ser la màxima anotadora de l'equip gironí amb 20 punts. seguida per Iho López amb 12.

A sis minuts del final el GEiEG Uni perdia de 8 (46-52). A partir d'aquí va fer un parcial de 13-0 per posar-se per davant en el marcador (59-52) desprésd'un tir lliure de Parra. Tot i la tímida reacció visitant, les gironines no van deixar escapar la victòria. El GEiEG Uni suma nou triomfs i ahir va superar un Stadium Casablanca que és setè, amb dotze, i que podia haver fet un salt a la classificació.