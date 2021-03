La persecució del Barça a l'Atlètic continua a Anoeta

El Barça juga avui (21.00 h) contra la Reial Societat amb el malestruc d'Anoeta superat. El conjunt català ja fa quatre temporades seguides que no perd a Sant Sebastià, un camp en el qual sempre havia perdut entre les campanyes 2012-13 i 15-16. Cal afegir a l'estadística l'estat de gràcia en que arriba el conjunt de Ronald Koeman: porten quatre partits seguits guanyant i encadenen 17 jornades sense perdre. «Això canvia rapidíssim, fa un temps semblava que no fèiem res bé, cal treballar partit a partit, encara anem quatre punts per darrere de l'Atlètic i tenim un calendari dificilíssim. Falta molt per guanyar coses», comentava el tècnic holandès a la prèvia de l'encontre contra els bascos. Aquesta inèrcia injecta confiança a un Barcelona que, a més d'optar a aixecar la Copa del Rei, ara també té LaLiga a tir. El quadre català està a tan sols quatre punts de distància del liderat d'un Atlètic que rep aquesta tarda l'Alabès (18.30).

Per continuar seguint l'estela del conjunt matalasser, els barcelinistes hauran de superar una Reial Societat instal·lada a la cinquena plaça. Una posició que sembla consolidada però que pot perillar amb un Betis enllaçant bons resultats. Per intentar vèncer els blaugranes, els de Sant Sebastià podran comptar amb David Silva, dubte després d'haver d'abandonar el terreny de joc en la derrota contra el Granada la passada jornada (1-0). A més d'això, Imanol Alguacil recupera un jugador important com és Martin Zubimendi. Pel que fa el bàndol blaugrana, Ronald Koeman comptarà amb les baixes de Philippe Coutinho i Ansu Fati, mentre que Sergi Roberto podria reaparèixer.