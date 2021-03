El Sarrià comença amb mal peu la segona fase

El Sarrià haurà de patir de valent per mantenir-se, un any més, a Divisió de Plata. Ahir tenia l'oportunitat d'encetar la segona fase de campionat, la de descens, amb una victòria, a casa i amb l'escalf d'un centenar de persones que tornaven al pavelló després de moltes setmanes. Però els de Salva Puig no van estar a l'altura, almenys, en el primer quart d'hora de partit, i van ser superats pel Madrid (29-35).

Un parcial de 2-10 en el primer quart d'hora de joc ja va posar contra les cordes el conjunt local, al qui li faltaven idees en atac i quan trobava espais per llançar es trobava amb un immens Diego Marazuela sota pals que ho aturava, pràcticament, tot. Salva Puig va trobar tecla després de demanar el segon temps mort en poc més de 15 minuts i canviar la defensa. Antonio Moreno, va evitar que els madrilenys poguessin obrir un forat encara més gran en el marcador amb aturades de mèrit en els primers compassos de partit perquè en el segon tram de la primera part els sarrianencs els retallessin retallar distàncies fins a arribar al 12-15 passada la primera meitat de duel.

En la represa els sarrianencs ho van intentar, però en cap moment van poder retallar la diferència de tres gols. Tot el contrari, el Madrid va ampliar lleugerament l'avantatge per afrontar el final del partit amb prou tranquil·litat i segellar la victòria.