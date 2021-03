Andreas Kron, primer líder de la Volta a Catalunya

La Volta a Catalunya, que enguany arriba a l'edició número cent, ha celebrat avui la seva primera etapa. Un traçat de 178,5 quilòmetres amb sortida i arribada a Calella, encara que el seu recorregut ha passat per la demarcació gironina. El gran nom propi ha sigut el del danès Andreas Kron, sorprenent guanyador i primer líder de la prova.

L'equip Movistar ha controlat l'etapa durant gairebé tota l'estona, amb ascensions interessants a les Guilleries, Sata Fe del Montseny i el Collsacreu. No ha sigut fins als últims 20 quilòmetres quan quatre corredors, entre ells, Luis León Sánchez, han provat una escapada que ha acabat fructificant.

El pilot no els ha aconseguit atrapar i tots quatre s'han jugat la victòria a l'esprint. Kron ha sigut el més ràpid i ha guanyat a Calella per davant de Luis León Sánchez. El grup principal ha arribat 17 segons després. Demà, torn per a la segona etapa amb una breu crono de 18,5 quilòmetres a Banyoles.