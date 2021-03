El Bàsquet Girona també fa reserva prèvia per als seus dos propers partits

El Bàsquet Girona obre diumenge la fase de descens de la LEB Or contra el Tizona a Fontajau (18.00) i el dimecres 31 rep l'Ourense (19.30). Tots dos partits podran ser amb públic, amb un màxim de 1.000 espectadors. Com l'Uni el club també demana als seus abonats que facin reserva prèvia. Des d'avui a les 17h i fins el divendres 27 (23h) es pot fer el tràmit per al partit de diumenge, i des d'aquesta tarda i fins el dilluns 29, es pot demanar plaça per al segon partit. El procès s'ha de fer a través de l'aplicació del Bàsquet Girona.