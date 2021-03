Comença la Volta Catalunya amb la primera etapa amb inici i final a Calella

L'edició número 100 de la Volta a Catalunya comença amb un cartell de luxe. Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Chris Froome, Richard Carapaz, Richie Porte o Peter Sagan seran uns dels ciclistes que avui disputaran la primera etapa amb inici i final a Calella. Una jornada que es preveu que acabi amb un esprint final després dels seus 178 quilòmetres de recorregut, tot i que els ports de Guilleries, el de Santa Fe del Montseny i el de Collsacreu, a 18 quilòmetres de l'arribada, podrien trencar el grup.

Aquesta primera etapa ja passarà per territori gironí. El gran grup passarà per municipis com Banyoles, Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Sils, Vidreres, Anglès o Lloret de Mar en els primers 80 quilòmetres de recorregut i abans de passar pel port de les Guilleries.

Demà serà un dia important per als favorits a la general, amb la celebració de la contrarellotge per equips, que tindrà un recorregut de 18 quilòmetres i tindrà principi i final a Banyoles.

Si la contrarellotge no obre prou temps entre els favorits, la següent etapa, la de dimecres, sí que podria obrir les primeres diferències amb la primera arribada en alt de la Volta, a Vallter 2.000. La pujada, de 12 quilòmetres, farà veure els primers atacs entre els Froome, Valverde, Mas i companyia.