El derbi deixa el Peralada viu i condemna el Figueres a lluitar per evitar baixar

Tot obert per al Peralada a falta de l'última jornada. Quan més malament pintava la cosa ahir en el derbi de la tramuntana, amb un Figueres que es va avançar al primer minut gràcies a la diana de Pepu Soler, Currais i Mercader van capgirar el resultat. Els tres punts signifiquen diverses coses per als xampanyers: vèncer el derbi de l'Alt Empordà, trencar una ratxa de cinc jornades consecutives no guanyant; i sobretot, i el més important, mantenir la lluita viva per jugar la fase per al play-off a Segona RFEF a falta d'una jornada. Per contra, el Figueres confirma que disputarà la fase de permanència a 3a RFEF, i la jornada que ve visita el Sant Andreu.

Molt en joc. I poques oportunitats per aconseguir allò que es vol. Peralada i Figueres van disputar un derbi intens on els visitants es van avançar ben aviat. Josu a la primera meitat i Ritxi a la segona li van arrabassar un triomf necessari pels xampanyers que ha falta d'una jornada són setens amb 25 punts. I amb opcions d'entrar a la fase pel play-off a 2a RFEF si vencen el Vilassar.