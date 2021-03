Empat en el derbi entre el Girona i el Palafrugell.

El derbi gironí de la jornada no va decebre. Des de l'inici els dos equips van sortir a guanyar. Era un derbi, i a més, el fet de vèncer, significava fer un pas més a la classificació. Aquest cara o creu va propiciar que el joc fos molt igualat i amb un elevat protagonisme dels porters, tant d'un com de l'altre equip.

Qui més ho va intentar a la primera part van ser els visitants. Al minut 19, Abeal aprofitava una gran jugada col·lectiva per enviar la pilota al fons de la porteria i establir el 0-1 en el marcador. Amb aquest gol, el duel arribava al descans i tot quedava obert de cara a la segona part.

A la represa, el Girona havia de sortir per totes i així ho va fer. Només s'havien jugat vuit minuts de la part quan Álvarez aconseguia empatar gràcies a una contra molt ben executada per part de l'equip de Ramon Benito. Tanmateix, els de Xavier Garcia Balda van reaccionar a la perfecció i una definició excel·lent de Bargalló tornava a avançar els visitants. El matx arribava als darrers minuts i quan faltaven només uns segons pel final, Pujol es beneficiava d'un error en defensa del Palafrugell per marcar el 2-2 definitiu.

D'aquesta manera, el Girona manté la vuitena posició amb 31 punts, abans de visitar el Lloret diumenge que ve a les 20.00 h. Un punt per sota se situa el Palafrugell, que rebrà la visita del Calafell dissabte a les 20.00 h.