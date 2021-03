El Girona B jugarà la fase d'ascens amb un trist empat amb el Granollers

Sensacions contraposades al Girona B. L'equip d'Axel Vizuete va certificar ahir el bitllet per a la fase d'ascens a la nova Segona RFEF. És cert que només necessitava un punt, però tampoc calia perdre'n dos pel camí perquè seran importants de cara al segon tram de la competició. Amb un avantatge per 3-0 al marcador, els gironins van deixar-se empatar pel Granollers a Riudarenes (3-3). El botxí va ser Albert Ruiz, que després de retallar distàncies al minut 60 de penal va castigar aconseguint el hat-trick al temps afegit. Una bona plantofada per al conjunt blanc-i-vermell, que va pecar de confiat.

A diferència del resultat final, la primera part va ser immillorable. El Girona B va fer-se amb la possessió de seguida i va anar teixint jugades a l'àrea dels vallesans fins a trobar el primer gol. Alex Pachón va obrir la llauna després de rebre una centrada d'Arnau Martínez (min.9). Abans Ferri i Jofre havien posat a prova el porter Álvaro.

A partir d'aquí, els gironins van anar fent-se forts. El Granollers era incapaç de posar problemes a Jona Morilla a causa de la bona resposta de la defensa blanc-i-vermella. Dan va escapçar amb el cap un córner a favor dels visitants. Ferran Brugué va animar el marcador amb el segon gol en rebre una assistència d'Ivan Amoedo (min.22).

A l'inici de la represa va seguir-se la mateixa tònica. Com arribar i moldre. Els de Vizuete van fer pujar el 3-0 amb el doblet de Pachón. El davanter va rematar amb el cap una centrada de Ferri i va veure com entrava la pilota al fons de la xarxa després de topar primer amb el pal. Semblava que el partit no podia posar-se millor per als gironins, però va acabar sent tot el contrari.

El Granollers va fer un pas endavant per buscar les puces al Girona B. I ho va aconseguir. El primer avís va ser amb un xut a fora del pal dret de Morilla. Insistint a l'àrea blanc-i-vermella, van aconseguir retallar distàncies amb un penal transformat per Ruiz. Enlloc d'espavilar-se, els gironins van deixar-se intimidar per un Granollers que gaudia d'arribades i ocasions constantment.

Els nervis van començar a fer-se evidents. Els de Vizuete patien, però els canvis trigaven a arribar. Pau Víctor i Monjonell van sortir al minut 87 sense tenir temps perservir de revulsiu. Només Sulei, que havia entrat per Gonpi al 58, va tenir un xut que va sortir per damunt del travesser. Al temps afegit Ruiz va castigar marcant dos gols més per posar l'empat i fer caure una gerra d'aigua freda a Riudarenes.