El Puigcerdà obrirà dissabte la final de la Lliga contra el FC Barcelona

El Puigcerdà optarà a revalidar el títol de lliga d'hoquei gel després de superar per la via ràpida el Txuri Urdin a les semifinals i classificar-se per tercera vegada consecutiva per la final. Si en les dues ocasions anteriors el rival de la final havia estat el conjunt basc, aquest cop serà el Barça, que ha derrotat a les semifinals el Jaca, també per la via ràpida i tindrà el factor pista a favor després d'acabar la fase regular en primera posició. Serà una final al millor de cinc partits, els dos primers a Barcelona, en dos dies consecutius, dissabte 27 i diumenge 28. Llavors, el següent cap de setmana la final es translladarà a Puigcerdà i en cas de necessitar un cinquè partit es jugaria el 17 d'abril.

Els ceretans van desfer-se aquest cap de setmana del Txuri-Urdin en el segon partit de la sèrie per 5-3. Un duel igualat, però en què els locals van dominar el ritme de joc i no van concedir opcions als donostiarres.