Els socis de l'Uni que vulguin veure el partit contra l'Avenida ja poden fer la inscripció

Els socis de l'Spar Girona poden reservar des d'aquest matí la seva localitat per veure el partit contra el Perfumerías Avenida de dissabte a Fontajau (19.00), l'últim de la fase regular i el primer, en gairebé mig any, que podrà tenir espectadors a la grada. Com que el club té més abonats que localitats pot oferir (el Procicat limita l'assistència a 1.000 persones, i de moment no ha fet cas a la petició de l'Uni per ampliar l'aforament a 1.400, un 30%, tenint present la amplitud de la instal·lació), l'assistència s'ha de confirmar amb reserva prèvia.

Aquest termini d'inscripció es tancarà el proper dijous 25 de març a les 23:59h -o fins que s'hagi exhaurit les localitats. Els abonats interessats a venir al partit hauran de notificar-ho al club i emplenar un qüestionari amb les seves dades i una declaració responsable referent al Covid 19 a través del web del club. Un cop verificades les dades i s'enviarà una confirmació de l'assistència al partit.

L'abonament és personal i intransferible i que per accedir al pavelló caldrà acreditar la identitat amb DNI o document oficial.

Mentre per part de les autoritats sanitàries l'aforament dels partits estigui limitat a 1.000 espectadors, quedarà restringit l'accés al col·lectiu de jugadores i tècnics de la base (sí que hi podran accedir els acompanyants que disposin del corresponent abonament). Així mateix se sol·licitarà des del club a les autoritats locals que no assisteixin al partit.