Un Uni de rècord i imperial des del triple es desfà fàcilment del Zamarat

Partit de rècord ahir per a un Spar Girona que va doblegar, còmodament, el Quesos el Pastor (71-109), i establint un nou rècord de triples en la història de la Lliga Femenina, un total de 20. Fins ahir, el rècord el tenia el Baxi Ferrol, que fa tres anys en va fer 18. Paola Ferrari, amb 7, i Frida Eldebrink, amb 6. De fet, totes les jugadores que van tenir minuts, menys Laia Palau -que es va quedar sense anotar tot i fer sis assistències-, van aconseguir almenys una cistella des de la llarga distància. Fins i tot, les dues interiors, Labuckiene i Reisingerova.

Però ahir la cosa anava de rècords i el de triples no va ser l'únic que va assolir l'equip entrenat per Alfred Julble. Per primer cop, l'Uni va superar els 100 en la màxima divisió del bàsquet femení. Fins ara el rècord de les gironines estava en 96, quan en la temporada 2018-19 van guanyar a la pista del Baxi Ferrol (42-96). I encara va anar més enllà, ja que els 109 punts anotats fan que les gironines siguin l'equip que ha anotat més punts en un partit aquesta temporada. Una fita que tenia fins ara el Perfumerías Avenida, quan en la jornada 25 va aconseguir fer 107 punts en el partit contra Spar Gran Canària (107-66). L'última cistella de Júlia Soler, quan faltava mig minut, va fer pujar el punt 109 per a les de Julbe i superar aquest rècord de les de Salamanca.

I això que el d'ahir era un partit complicat per a l'Spar Girona. Arribava amb un desgast físic important després de l'elimintòria a doble partit de l'Eurolliga a Salamanca, on va quedar eliminat. I, a més, era un duel completament intranscenent per les aspiracions dels dos equips pel que fa a la classificació. Les gironines ja sabien que acabarien la fase regular -de la qual ara només queda una jornada- en tercera posició i el rival d'ahir feia algunes setmanes que ja estava descendit i afrontava el duel amb moltes baixes. Ho va demostrar Julbe donant descans a Vasic i Elonu per la càrrega de minuts i donant força temps a pista a Soler i del Moral.

En tres minuts l'Uni ja havia aconseguit un avantatge de 12 punts (4-16) i totes les jugadores del cinc inicial. A més, unes gironines pletòriques des de la línia del 6'75. Arribats a l'equador del primer període havien anotat set triples de set intents -3 Ferrari, 2 Eldebrink, Gray i Araújo- i la diferència ja era 17 punts (10-27). Era un festival anotador de les de Julbe, que van tancar el primer quart amb 38 punts i 10 triples gràcies a una cistella de Júlia Soler, i 25 punts per sobre (13-38) que deixaven el partit, pràcticament, dat i beneït.

Quantes vegades hem vist a un equip fer menys de 60 punts al final dels 40 minuts? Moltes. Doncs ahir l'Uni a la mitja part ja en portava 65 (30-65), i va arribar a tenir un màxim avantatge de 46 punts en el tercer període (34-80). Reisingerova, en l'equador de l'últim quart, feia el punt número 100 (64-100) i, al final, 71-109 i a pensar, un altre cop, amb Perfumerías Avenida, aquest cop a un Fontajau amb públic el pròxim dissabte.