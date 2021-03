Victòria d'honor del Banyoles a casa

La segona fase de la temporada és ben a prop. El Banyoles ja coneix el seu destí. No obstant això, és positiu sumar els màxims punts possibles. De ben segur que Lluís Bargalló en tenia constància. Seu va ser el gol a la segona meitat que va donar els tres punts per un Banyoles que va ser superior des del minut 1 al Vilassar de Mar. Els tres punts no els fan escalar posicions, però serviran per encarar de la millor manera el darrer partit de la fase regular contra el Sants.

La primera fase de la temporada està arribant a la seva fi. Gairebé tots els equips saben el seu destí. Alguns tenen el premi de jugar-se una posició per la nova Segona RFEF i d'altres per seguir a Tercera o no baixar a Primera Catalana. Entre aquests darrers, s'hi troba un Banyoles que coneix amb certesa el seu futur des de fa temps. No obstant això, els de Kiku Parcerisas saben que aconseguir el màxim de punts és vital; i ahir van sortir al terreny de joc amb una marxa més que el seu rival, el Vilassar. Tot i tenir més i les millors ocasions, el gol es resistia. Fins que Bargalló va trencar el mur defensiu per fer l'únic gol del matí i donar els tres punts a un Banyoles que visitarà el Sants en la darrera jornada.