Victòria de l'Atlètic amb Suárez i Oblak de protagonistes

En dos instants de partit l'Atlètic va sumar una victòria importantíssima contra l'Alabès que els permet seguir liderant la Lliga Santander. El primer, al minut 54, amb una centrada de Trippier, sensacional per potència, efecte i direcció, des de la banda dreta per a l'imparable rematada de Luis Suárez -golejador per dinovena vegada aquesta Lliga. Tan definitiu com ho va ser Oblak després, al minut 84, amb un 1-0 al marcador, davant de Joselu, quan va evitar el que hauria sigut l'empat i mantenir les esperances de Madrid i Barça d'acostar-s'hi al capdavant de la classificació.

Dos protagonistes, dues jugades, que van marcar la diferència d'un partit que va dominar l'Atlètic, amb una possessió improductiva gairebé sempre. Les primeres ocasions van ser d'un Alabès que va veure en el minut 4 quan el jove Facundo Pellistri va desbordar la defensa local però el seu xut no va trobar porta. Tampoc la va trobar al 24, en un contraatac que l'ex del Girona Pere Pons va errar. La darrera a la primera part va ser al 35 quan Joselu va perdonar davant Oblak. Amb l'empat a 0 s'anava una segona meitat que ho havia de decidir tot. I així va ser: Suárez al 53 va fer l'únic gol del partit i donar un tres punts vitals per seguir al capdavant de la classificació. Oblak va ser l'altre protagonista parant un penal decisiu a les darreries del partit a Joselu i evitar l'empat a 1.