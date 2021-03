Abidal: «La meva primera opció era Pochettino»

L'exsecretari tècnic i exjugado r del Barça va revelar ahir en una entrevista a The Telegraph que Mauricio Pocchetino, i no Setién, era la seva «primera opció» després de l'adeu de Valverde. Abidal va admetre també que havia tingut una conversa «forta» amb Messi i que Neymar hauria tornat al Barça però Bartomeu va estimar-se més fitxar Griezmann.

Mentrestant ahir Ronald Koeman va treballar amb pocs efectius al camp d'entrenament de la Ciutat Esportiva a causa d'un nou èxode de jugadors internacionals. Després de l'1-6 de Sant Sebastià, en què el Barcelona va conservar la segona plaça en LaLiga, l'equip va tornar ahir al camp d'entrenament de recuperació. Qui no està a disposició del tècnic és el porter Neto, baixa indefinida per culpa d'un esquinç al turmell. D'aquesta manera, Koeman haurà de triar entre Arnau Tenas i Iñaki Peña per fer de porter suplent de Ter Stegen.