Ansu Fati guanya el premi NxGn 2021 de millor jugador jove del món

El futbolista del Barcelona Ansu Fati ha guanyat aquest dimarts el premi NxGn 2021, que acredita al millor jugador jove del món dins d'una llista de 50 promeses.

D'aquesta manera, amb tan sols 18 anys, Ansu Fati -que ja va quedar en segona posició l'any passat- obté un reconeixement que premia la seva irrupció en el primer equip del Barça des que va debutar en l'última temporada 2019-2020, durant la qual va disputar 33 partits i va fer set gols, entre totes les competicions.

No obstant això, ara mateix el davanter blaugrana està lesionat des de fa més de quatre mesos, per un trencament del menisc intern del genoll esquerre. Aquest és el motiu pel qual, en l'actual campanya 20-21, solament ha pogut jugar 11 partits.

Més enllà de Fati, el premi NxGN 2021, atorgat pel portal esportiu Goal, també ha distingit els joves blaugranes Pedro González 'Pedri' i Ilaix Moriba. El migcampista canari s'ha situat en la quarta posició, mentre que l'hispanoguineà ho ha fet en la 50ª, tancant així la llista de promeses.

En el podi del guardó, liderat en el primer lloc per Fati, estan els futbolistes Eduardo Camavinga, del Rennes francès, i Gio Reyna, del Borussia Dortmund alemany. Per al premi NxGN d'aquest any, només han estat nominats jugadors a partir de l'any 2002.