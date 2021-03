Kron és qui somriu el primer

La Volta a Catalunya bufa cent espelmes i, un any després del previst per culpa de la pandèmia del coronavirus, ahir va donar per inaugurada la seva edició més especial. Amb sortida i arribada a Calella, va ser el danès Andreas Kron, ciclista del Lotto Soudal, el guanyador de l'etapa i qui es va vestir amb el primer mallot de colors blanc i verd. Kron va ser el més ràpid, superant els seus tres companys d'escapada a l'esprint, entre ells, el murcià Luis León Sánchez, de l'Astana. La Volta ja va deixar-se veure ahir per diversos municipis gironins com Blanes, Lloret, Tossa, Sils, Santa Coloma i Sant Hilari. Avui, contrarrellotge amb sortida i arribada a Banyoles.

El mateix Kron, Sánchez i també el francès Remi Rochas del Cofidis i l'alemany Lennard Kamna del Borda, es van escapar en l'última pujada de la jornada. Faltaven uns 17 quilòmetres per la línia de meta quan es va ascendir el Collsacreu, un port de tercera categoria. Tots quatre van aprofitar els dubtes del pilot per marxar i agafar un avantatge de fins a 40 segons que van saber administrar amb bastanta tranquil·litat. El gran grup, comandat pel neozelandès Deon Smith, del Bike Exchange, va arribar uns setze segons més tard a meta.

La jornada, amb 178,4 quilòmetres, va incloure en total tres ports de muntanya. Un d'ells de primera categoria (Santa Fe de Montseny) i un altre de segona (les Guilleries), a més del de Collsacreu, i va servir per demostrar la fragilitat de Chris Froome, que va patir davant el ritme que va imposar Movistar en la pujada a Santa Fe.

A la primera part de l'etapa, Natnael Berhane (Cofidis), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Rein Taaramae (Intermarché WG) i Gotzon Martin (Euskaltel) van ser protagonistes, amb una escapada en la qual van aconseguir fins 04:44 minuts d'avantatge. El gran grup, comandat pel Bora, no aconseguia descomptar i retallar les diferències i fins que no va prendre el comandament de la situació el Movistar, les distàncies no van començar a minvar de manera considerable.

Ho va fer en la pujada a Santa Fe de Montseny. El va coronar primer el belga Moniquet, però llavors amb només deu segons d'avantatge en relació amb un grup liderat per Carlos Verona i Antonio Pedrero. En les primeres posicions es van deixar veure el veterà Alejandro Valverde i el nord-americà Sepp Kus (Jumbo Visma). En el descens de Santa Fe, Movistar va deixar fer i a l'arribada a Sant Celoni, a 26,6 quilòmetres de meta, va arribar el moment dels oportunistes.

En l'inici de la pujada a Collsacreu, Kron, Kanma, Rochas i Luis León Sánchez van aconseguir un ràpidaavantatge, sense que el pilot es mogués i van obrir forat. Al cim, a disset quilòmetres de meta, la diferència era de 32 segons, suficient per gestionar una baixada serpentejant, en la qual el colombià Jhoan Esteban Chaves (Bike Exchange) ho va intentar, però mai va tenir opcions de caçar el quartet capdavanter.

A l'hora de la veritat, Luis León Sánchez ho tenia tot a favor seu, però es va veure sorprès per Kron, un danès de 22 anys que va aconseguir la seva primera gran victòria com a professional.

Avui segona etapa, una breu contrarellotge individual de només 18 quilòmetres i mig. Serà amb sortida i arribada al parc de la Draga de Banyoles.