L'Olot ha d'evitar el descens contra Penya Deportiva, Atzeneta, València B i Oriola

Amb el triomf al derbi, l'Olot encara amb més confiança, i també punts, la recta final d'aquesta temporada tan complicada. Els garrotxins ja saben de feia dies que estaven condemnats a lluitar per ser a la Segona Divisió RFEF i evitar el descens a Tercera RFEF i amb la mentalitat de sumar el màxim de punts possibles abans d'encetar-la van sortir contra el Llagostera i ho faran també en l'últim partit al camp de l'Espanyol B. El conjunt de Gabri Garcia ja té definits tots els rivals per a la segona fase. Així, a banda de l'Hospitalet, el Prat i l'Espanyol B, contra els quals no haurà de jugar, a la nova lligueta s'hi afegiran l'Atzeneta, la PD Santa Eulàlia, l'Oriola i el València Mestalla. D'aquesta nova lliga, els dos primers classificats i els quatre millors tercers de cada grup (n'hi ha 5) es quedaran a la Segona RFEF (quarta estatal). La resta baixarà a Tercera RFEF.