Adam Yates guanya per segona vegada a Vallter 2000 i es col·loca líder

El ciclista britànic Adam Yates (INEOS) és el nou líder de la Volta a Catalunya, després d'adjudicar-se la tercera etapa, que ha tingut un recorregut de 203,5 quilòmetres amb inici al Canal Olímpic de Castelldefels (Baix Llobregat) i arribada en l'estació d'esquí de Vallter 2000 (Ripollès).

Yates, que ja va guanyar a Vallter 2000 el 2019, ha trencat la carrera en els últims 2 Km. d'ascensió a aquest port del pirineu català, arrabassant-li el mallot blanc i verd al portuguès Joao Almeida (Quick-Step), que ha perdut 47 segons amb el vencedor.

Un grup de nou corredors encapçalat per l'espanyol Kiko Galván (Kern Pharma) s'ha escapat gairebé a l'inici de la jornada i ha arribat a tenir 12:06 d'avantatge sobre el gran grup.

De fet, Galván, de 23 anys, natural de Barcelona i que corria a casa, ha estat líder virtual de la carrera durant molts quilòmetres. Però a mesura que ha anat empinant-se la carretera, el pilot, amb els homes d'INEOS, Movistar i Quick-Step al capdavant, ha anat retallant diferències fins engolir el grup d'escapats, cada vegada més dispers, en les rampes prèvies a les ascensió a Vallter 2000.

D'aquest grupet de valents, solament el neerlandès Theymen Arensman ha mantingut el tipus fins a meitat d'aquest port de categoria especial de poc més de 10 Km. Les rampes de fins al 12,3% farien la resta.

Res més començar aquesta última pujada, l'espanyol Marc Soler (Movistar) es quedava sorprenentment tot just començar. El britànic Cris Froome (Israel Start-up Nation) tampoc podia seguir el ritme perseguidor, i Almeida, visiblement nerviós, reclamava l'ajuda del seu equip per no despenjar-se.

Trencava la carrera l'espanyol Alejandro Valverde (Movistar) a 7 Km. del final, i poc després se li unien Adam Yates i el nord-americà Sepp Kuss (Jumbo), que agafaven Arensman, el líder provisional de l'etapa i últim supervivent de l'escapada.

Però a 2 Km. per al final de l'etapa, primer Valverde i després Kuss cedien davant el canvi de ritme infernal de Yates, que marxava en solitari per coronar en primer lloc el port per segona vegada en la seva carrera.

Segon, a 13 segons, era el colombià Esteban Chaves (BikeExchang), que venint des d'enrere havia superat Valverde, tercer a 19 segons, en l'últim quilòmetre.

Quart arribava el britànic Geriant Thomas, i Richi Porte també aconseguia la meta poc després, en una gran jornada per INEOS, doncs Porte és segon en la general i Thomas, quart, a 45 i 53 segons del seu company d'equip, respectivament. Joao Almeida, per la seva banda, és ara tercer en la classificació, a 50 segon de Yates.

Aquest dijous la carrera viurà la seva segona etapa de muntanya, de 166,5 Km. entre Ripoll i Port Ainé, i en la qual els corredors s'enfrontaran a un port de primera i dos més de categoria especial.