El Barça femení brilla per apropar-se a les semifinals (3-0)

Després de signar un gran partit enfront del poderós Manchester City, el Barcelona pràcticament ha posat els dos peus en les semifinals de la Champions després de guanyar per 3-0, amb una gran actuació d'Asisat Oshoala, autora d'un gol i que ha forçat un penal, i de Sandra Paños, que ha aturat una pena màxima.

A Monza, on l'equip de Lluís Cortés ha hagut de jugar el seu partit com a local davant la impossibilitat que les angleses puguin entrar en territori espanyol per qüestions sanitàries, les blaugrana han ofert un joc coral i han demostrat la seva maduresa com a equip.

Oshoala ha avançat les seves en la primera part; Mariona ha transformat un penal comès sobre la nigeriana en el 53 i Jennifer Hermoso ha rematat les angleses en el minut 86.

Com si fos una partida d'escacs, Lluís Cortés havia preparat a consciència el partit. Les seves jugadores ho sabien tot del City i han intentat explotar els punts febles del rival, situat en la part de darrere.

Poques vegades s'enfronta el Barcelona a un equip que vulgui tenir la pilota i sobretot que li discuteixi la possessió. El City és un clon, juga de cinema des del mig camp cap amunt, i tot passava perquè la pilota no arribava allí, i ha trigat molt a arribar.

Conscients de la qualitat en el carril dret de Lucy Bronce, la millor jugadora del món en l'actualitat; el Barcelona ha centrat el seu joc en atac per l'altre costat, i amb una protagonista de luxe: la noruega Caroline Graham Hansen.

La nòrdica ha desbordat sempre a Esme Morgan i ha estat qui ha generat els avantatges. Les primeres aproximacions han arribat d'aquesta manera, especialment una rematada de Graham Hansen (min. 13) que ha rebotat en la nigeriana Asisat Oshoala, que a partir de llavors ha anat creixent en el partit.

Ha errat una ocasió claríssima en el minut 15, en una acció en la que les barcelonistes han conegut de primera mà la qualitat de la portera internacional del City, Ellie Roebuck, que ha salvat al seu equip, especialment, en el minut 21, quan un altre desbordament de Graham Hansen ha acabat amb una passada sobre Aitana Bonmatí i una rematada al costat del pal dret.

Mereixia el Barcelona el gol, però no arribava, i tampoc sofria en excés en defensa. S'ha espabilat el City en una arribada de Weir (min. 25), però ràpidament Alexia ha posat en dificultats a Roebuck (min.32).

Oshoala ha anotat el gol número cent del Barcelona a la Champions i ha avançat a les de Lluís Cortès en el 35, amb una rematada des de la frontal de l'àrea (1-0); i Graham ha tingut un u-contra-u davant la meta anglesa, que no ha pogut resoldre.

Ha patit tant Morgan amb Graham Hansen que ja no ha sortit en la segona part, però la noruega ha seguit a allò, i la substituta de Morgan, Stokes en set minuts havia vist una groga i comès un penal.

Ha estat en el 53, quan una pilota solta a l'àrea l'ha recuperat Oshoala, Stokes ha arribat tard i ha copejat a la nigeriana. El penal l'ha convertit Mariona Caldentey en el 2-0.

Segurament la jugada clau del partit ha estat quan Sandra Paños ha parat un penal a Kelly, pràcticament en la següent acció del partit, i a partir de llavors, el Barcelona ja no s'ha sentit tan còmode.

S'ha lesionat Graham Hansen, la millor jugadora del partit, en el 62; i White i Mewis han tingut dues bones ocasions per descomptar. Ha sortit Jennifer Hermoso en el lloc d'Oshoala, i li ha donat aire Cortés al seu mig camp amb l'entrada de Kheira Hamraoui.

El City ha buscat descomptar, sobretot per mitjà de Lauren Hemp, que ha estat la millor del seu equip partint des de l'esquerra, però la defensa del Barcelona sabia al que s'enfrontava i Sandra Paños ha estat esplèndida sempre.

En una acció aïllada, pràcticament al final del partit, la parella Jennifer Hermoso-Alexia Putellas ha fabricat el 3-0 en el minut 86. La madrilenya ha filtrat una passada sobre la de Mollet, que ha rematat al pal, el rebuig l'ha caçat Hermoso per deixar el 3-0 i pràcticament l'eliminatòria resolta.

Barça - Manchester City

Barcelona: Sandra Paños; Marta Torrejón (Anna Crnogorcevic, min. 80), Andrea Pereira, Mapi León, Leila Ouahabi; Aitana Bonamatí (Kheira Hamraoui, min. 70), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen (Lieke Martens, min. 62), Oshoala (Jenni Hermoso, min. 70) i Mariona Caldentey.

Manchester City: Ellie Roebuck; Lucy Bronce, Abby Dahlkemper, Alex Greenwood, Esme Morgan (Stokes, min. 46); Samantha Mewis, Keira Walsh, Caroline Weir; Chloe Kelly (Lavelle, min. 70), Ellen White (Stanway, min. 70) i Lauren Hemp.

Gols: 1-0, min. 35: Oshoala. 2-0, min.53: Mariona, de penal. 3-0, min. 86: Jenni Hermoso.

Àrbitre: Tess Olofsson (SUE). Ha mostrat cartolina groga a Weie (min. 14), Stokes (min. 52) i a Patri Guijarro (min. 86).

Incidències: Partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, disputat en l'O-Power Stadium de Monza (Itàlia).