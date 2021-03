Dennis vola a Banyoles i Almeida és el nou líder abans de la muntanya

El ciclista australià Rohan Dennis (INEOS) va ser el vencedor de la contrarellotge de la segona etapa de la Volta a Catalunya, que va tenir un recorregut pla de 18,5 quilòmetres amb inici i final a Banyoles, i Joao Almeida (Deceunick-Quick Step) és el nou líder de la general, amb el Luis León Sánchez tercer. Dennis, de 30 anys i campió del món de contrarellotge el 2018 i 2019, va completar el traçat en 22 minuts i 27 segons amb 49,3 quilòmetres per hora de mitjana i va treure 5 segons a Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Stepa) i 28 a Almeida, tercer en l'etapa i que va fer una millor actuació dels quals opten al triomf en la general. La contrarellotge va comportar que els principals favorits per guanyar aquesta edició centenària de La Volta cedissin les primeres diferències importants. Porte (Trek-*Segafredo) va arribar a 34 segons de Dennis, Yates (Ineos), a 35, i Thomas (Ineos), a 47.

L'etapa banyolina del centenari de la Volta que va transcórrer per la capital i pel Pla de l'Estany va ocasionar importants alteracions en la circulació de vehicles tant per entrar o sortir de la ciutat així com per moure's per l'interior. El circuit de la prova, una contrarellotge individual de 18,5 quilòmetres, tenia un recorregut en forma d'anella que passava pels principals eixos de circulació de la ciutat com són l'avinguda de la Farga, el passeig Lluís Constans, la carretera de Fontcoberta o la carretera de circumval·lació de l'estany. De forma excepcional es va reobrir l'accés de la variant de la C-66 pel barri de Canaleta com l'únic punt d'accés per entrar o sortir de la capital banyolina.

Durant quatre hores circular amb vehicle per la ciutat va requerir grans habilitats per als conductors que miraven de trobar l'itinerari més adient pel seu desplaçament. Amb tota aquesta situació moltes persones van optar per desplaçar-se a peu o amb bicicleta i durant bona part del dia Banyoles semblava més una ciutat holandesa que catalana. La prova va aplegar molt pocs espectadors, ja que l'organització no permetia l'accés del públic a la zona de sortida i arribada a fi d'evitar aglomeracions com a una mesura important en temps de pandèmia.

Al voltant del circuit de la contrarellotge, en especial als trams urbans, es podien veure alguns aficionats que veien passar els corredors que competien de manera individual. L'activitat comercial en especial el petit comerç es va veure molt afectat i alguns botiguers es resignaven davant la poca activitat comercial d'ahir. La zona habilitada a l'staff dels equips, al tram final del carrer dels Països Catalans, va concentrar forces curiosos que intentaven veure, encara que fos de lluny, alguns dels seus ciclistes preferits. El tram del circuit que passava pels carrers del Puig d'en Colomer va ser un dels punts més interessants on els ciclistes van haver d'esforçar-se de valent per superar l'accentuat desnivell del lloc.