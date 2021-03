L'Espanyol B-Olot s'ajorna fins el dimecres 31 per un possible brot a l'equip garrotxí

El partit entre l'Espanyol B i l'Olot corresponent a l'última jornada de la primera fase del grup 3A de Segona B que s'havia de jugar diumenge ha quedat ajornat fins el dimecres 31 a les 5 de la tarda, segons han confirmat fons del propi club. El motiu és la sospita de Salut d'un possible brot de coronavirus a la plantilla després que darrerament s'hagin detectat dos casos, Xumetra i Blázquez. Avui l'equip ja no s'ha entrenat, i haurà de restar aïllat fins diumenge, quan s'acaba la quarentena de l'extrem de l'Estartit.

L'Olot va jugar amb normalitat diumenge el derbi contra el Llagostera (victòria 1-0) i les proves d'antígens que passen periòdicament els jugadors no han revelat cap nou cas. Tot i això, per prevenció, Salut ha ordenat aquest aïllament, que provoca la suspensió del proper partit. Ara l'Olot tancarà la primera fase dimecres 31 i el cap de setmana següent ja haurà de començar a lluitar per evitar el descens a Tercera RFEF. Tant els garrotxins com el filial espanyolista no poden millorar la seva classificació i tots dos disputaran la lligueta per no baixar.