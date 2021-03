L'Espanyol B-Olot s'ajorna perquè Salut tem un brot a la plantilla garrotxina

Nou contratemps en el camí de l'Olot en una temporada definitivament marcada per la desgràcia. Des d'ahir els jugadors i tècnics han d'estar aïllats als seus domicilis en prevenció d'un possible brot de coronavirus a la plantilla. Salut ho tem després que al vestidor garrotxí s'hi hagin detectat un parell de casos aquestes últimes setmanes. Primer va ser Jordi Xumetra, absent contra el Lleida i el Llagostera, i des de finals de la setmana passada tampoc s'ha pogut disposar d'Albert Blázquez. Tot i que el club pensa que els contagis es van produir per vies diferents, i que no tenen res a veure l'un amb l'altre, Salut ha decretat la quarantena fins diumenge, a l'espera que es facin noves proves a la plantilla.

Aquest confinament de l'equip va provocar ahir que la Federació espanyola decretés l'ajornament de l'Espanyol B-Olot de diumenge, que tancava la primera fase del grup 3A de Segona B, fins al proper dimecres a les 5 de la tarda. Tots dos equips ja se saben condemnats a disputar la fase per evitar el descens a Tercera, amb la qual cosa la resta de la jornada, unificada, es disputarà amb normalitat quan estava previst. Això sí, tant l'Espanyol B (que ahir va anunciar la destitució de l'entrenador José Aurelio Gay i l'entrada de Luis Blanco, fins ara al juvenil), com l'Olot, tindran ben pocs dies per preparar l'inici de la següent i decisiva fase, que arrencarà el cap de setmana del 3-4 d'abril.

Els jugadors de l'Olot se sotmeten de manera periòdica a tests d'antígens. Diumenge van jugar amb normalitat el derbi contra el Llagostera, que es van endur per la mínima (1-0), i no es va detectar cap nou cas. Des de dimarts al vespre que el club sabia la sospita de Salut i ja es va decidir la suspensió dels entrenaments i que la plantilla quedés aïllada a casa.

L'Olot, que haurà de lluitar per evitar el descens a Tercera, no ha tingut un any gens fàcil. La covid-19 ha aparegut diversos cops, i per exemple, ja es van haver d'ajornar els partits contra el Cornellà, el Barça B i l'Hospitalet per casos propis. A més, el partit d'anada davant l'Espanyol B tampoc es va disputar quan tocava pels efectes de la nevada que va provocar el temporal Filomena, i a la Copa, el duel amb el Poblense també es va haver de posposar, en aquest cas, per un positiu en els balears. Qui sí que jugarà diumenge serà el Llagostera, l'altre representant gironí de la categoria. Ho farà a les 12 del migdia, a casa, contra el Prat, amb l'objectiu de sumar tres punts que li permetin passar a la fase intermitja, per optar a la nova 1a RFEF, amb un coixí positiu.