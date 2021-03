L'haitià del Llagostera Jerry Merveille lluita per ser al Mundial

Difícilment Haití disputarà el Mundial de Qatar del 2022. Ara bé, com tots els països amb selecció, té dret a disputar les eliminatòries d'accés a la gran cita futbolística de cada quatre anys. Haití entre en joc avui, aquest vespre hora peninsular contra Belize, en un partit on a la convocatòria hi figura un representant del Llagostera. Sí, pot sonar una mica estrany perquè Haití no té gaire tradició futbolística però entre els jugadors que competeixen fora del país centreamericà hi és Jerry Merveille, un lateral, de 25 anys, que pertany al Llagostera. Merveille és el primer jugador de la història del club blaugrana convocat per la selecció absoluta del seu país.

Merveille va aterrar al Llagostera l'estiu passat procedent de l'Alcorcón, on competia amb el tercer equip a la territorial madrilenya. Des de llavors, alterna els entrenaments amb el filial i el primer equip llagosterenc, amb el qual, només pot jugar amistosos perquè no té la fitxa. «No passa sempre de tenir un jugador que disputa una fase de classificació per al Mundial. És una situació que dóna prestigi al Llagostera», assegura Oriol Alsina.

Forlín, a punt

Mentrestant, l'equip continua preparant el darrer partit de la Lliga contra el Prat de diumenge al Municipal. Serà un partit on els gironins hi arriben farcits de baixes. Alsina no podrà comptar amb Lucas Viale, Magallán i Monreal per lesió ni amb Diego González ni Dieste, sancionats. A més a més, David Garcia s'ha trencat el menisc i ha dit adeu a la temporada. Per tot plegat, el club ha accelerat el fitxatge de Juan Forlín. L'argentí, de 33 anys, fa setmanes que s'entrena amb l'equip i és a l'espera que la Federació Espanyola validi la seva fitxa per poder començar a competir. El Llagostera i Forlín ja estan d'acord econòmicament i el club també ha rebut el trànsfer federatiu per part del Jubilo Iwata japonès, el seu darrer club.

Forlín acumula una llarga trajectòria els darrers anys en què destaquen més de 100 partits a Primera amb l'Espanyol (2009-13). També ha passat per l'Oviedo (2017-19) a més a més del Querétaro mexicà, l'Al-Rayan de Qatar i Boca Juniors. «Pot jugar de central o de pivot amb garanties. Està molt en forma i pot entrar quan tinguem la fitxa a punt», destaca el tècnic. Forlín ha fixat la residència al Maresme i, malgrat comptar amb ofertes de l'estranger per anar-se'n, s'ha estimat més quedar-se a prop de casa. Ara pot ser un reforç de luxe pel Llagostera per la segona fase.