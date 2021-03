Xavi Fernández: «Si l'Avenida i Sílvia Domínguez no arriben a un acord li obrirem les portes de l'Uni encantats»

Han esgotat ja el miler de localitats disponibles per veure l'Avenida?

Hi ha hagut molta demanda, però ha sigut controlable, a més, el partit es fa per televisió, el comerç està obert, i la gent pot sortir de la comarca. Ho podrem gestionar sense deixar gaire ningú a fora. Hem posat limitacions a la nostra base i també hem restringit molt els patrocinadors. La gent rebrà un correu on se'ls comunicarà que tenen l'entrada reservada, i podran venir fent servir el carnet d'abonat.

Què li interessa demà a l'Uni, guanyar l'Avenida o perdre, per evitar-los en una hipotètica semifinal?

Jo crec que sempre ens interessa guanyar. Abans de començar l'entrevista vostè em preguntava si m'havien sorprès les declaracions de Roberto Íñiguez previes a l'eliminatòria d'Eurolliga, i li he de dir que sí, que em van sorprendre. Que un entrenador retregui a un altre el que diu en un temps mort a les seves jugadores, en anglès, no té cap lògica. I a més és un tècnic que ha sigut jugador d'ACB i que sap què es diu en un temps mort. Un tècnic, a més, que aquesta temporada va agafar un dia una jugadora seva per la samarreta i va posar-se a cridar a un pam de la seva cara. Això, si es treu de context, se'n pot fer un mal ús. A mi aquelles imatges em van semblar poc addients, però no és el meu club ni el meu business.

Superada la sorpresa, quina resposta li donaria?

Ho vaig entendre de seguida. Es va agafar a això, com podia haver-se agafat a una altra cosa. Els grans entrenadors són grans manipuladors, això és així, i ell volia crear un estat d'opinió. Quan li va fer la pregunta de la diferència de pressupost entre els dos equips, surt per la tangent parlant de la Vasic i la Gray, i del que cobren. Ell fuig d'estudi descaradament a l'hora d'assumir que l'Avenida té un pressupost més gran. I per a mi és alguna cosa positiva, poder tenir més pressupost, perquè vol dir que té més suports.

Creu que va ser una manera de treure's pressió de sobre?

Ell va haver d'engegar el ventilador per espolsar-se la pressió. Va muntar un teatret. Va anar a buscar l'Alfred (Julbe) a l'hotel, fent un número davant les jugadores. Suposo que també l'estressa haver de competir ara amb una figura com la de l'Alfred. Tot era una estratègia calculada. La realitat quina és? Nosaltres, per abaratir la plantilla, arribem a un acord per la sortida d'Helena Oma, i elles, en canvi, tenen l'equip fet i encara poden dur Leo Rodríguez amb la temporada començada i Bella Alarie. Tenen una plantilla de 12 jugadores contra una de nou, més un projecte que és la Júlia Soler, a qui encara li queda per ser jugadora professional. A més oblida que històricament l'Avenida ha vingut a picar-nos les nostres millors jugadores, Robinson, Givens, Gidden... I nosaltres quan hem agafat algú del Perfumerías ha sigut quan no han volgut Leo Rodríguez, per exemple. Tant de bo ara no vulguin a la Sílvia Domínguez perquè si no arriben a un acord de renovació estarem encantats d'obrir-li la porta a Girona. És una jugadora que ens encanta, i catalana, a més a més.

A l'Eurolliga no van poder superar l'Avenida. Hi ha cert esperit de revenja en el que encara queda per jugar?

A Íñiguez l'estratègia li va sortir bé a l'Eurolliga. Ara nosaltres intentarem que això no li surti de franc. Les tornes han canviat. Dissabte s'han de venir a jugar el primer lloc de la lliga regular aquí a Fontajau, han de guanyar, i nosaltres no ens hi juguem res, quant a classificació, però sí en orgull. Intentarem fer-los pagar aquesta falta de respecte cap al nostre entrenador i cap al club, perquè el tècnic representa el club. Firmaria guanyar dissabte i que ens les trobem a semifinals, encara que arribem tan cremades a una hipotètica final que el València, per exemple, ens guanyi. Per nosaltres l'Avenida sempre ha sigut un club referent. Mirar-nos a ells, competir amb ells, ens ha fet crèixer i ens ha obligat a haver-nos d'esforçar més. Sempre has d'aprendre de qui ho fa millor que tu. Elles ho han guanyat tot i tenen una gran afició. Ens hi hem emmirallat, encara que a nivell de valors no tenim gaire a veure.

Quina rebuda creu que tindrà Íñiguez de part de l'afició?

La gent és molt sàvia. D'això n'haurien d'aprendre tots els dirigents. Que dictaminin el que creguin, nosaltres respectem totes les opinions. Mai ens hem posat amb ningú ni hem demanat a la gent que es posicioni. Ara, li admeto que jo estic esperant a veure què passa dissabte, perquè pot tenir el seu morbo.

La junta ha donat aquesta setmana l'ok a començar a planificar la temporada que ve?

La maquinària sempre està engegada, no s'atura mai. Una altra cosa és que el club encara necessitarà temps per saber exactament el pressupost que tindrà. Primer haurem de veure amb quin dèficit tanquem aquest curs, i això no se sabrà fins que s'acabi la temporada, en funció dels viatges i de tot com evoluciona, caldrà solventar també el tema de la compensació als abonats, per exemple. Que en Pere (Puig) ja estigui fent l'estructura de l'equip entre dins de la normalitat.

Han parlat ja amb Alfred Julbe o Laia Palau per oferir-los la renovació?

Ja hi portem temps treballant, però ara, quan tothom està tan ficat en els partits, això no es pot resoldre en dos dies. És un procés que en un mes ha de veure com va avançant en les diferents línies. Haurem de veure quines perspectives tenen, si disposen de més ofertes... tot és una gestió individualitzada però el repte és tornar a fer un equip competitiu malgrat les dificultats i les limitacions que ens trobarem.

Amb Laia Palau i Sílvia Domínguez, ja m'ho ha dit abans, de bases?

Jo ho firmaria ja. I si amb això a més debilitem el Perfumerías Avenida, encara millor.